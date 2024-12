Cô gái ở Đồng Nai mạo danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt gần 20 tỷ

Ngày 24/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Huỳnh Như (26 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Như đã mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa vay tiền của 2 nạn nhân, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng .

Đối tượng Lê Thị Huỳnh Như. Ảnh: Công an cung cấp.

Cụ thể, từ cuối năm 2023 đến tháng 5/2024, Như thông báo rằng đang có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn. Bằng thủ đoạn này, Như lừa đảo anh S. và chiếm đoạt 16,2 tỷ đồng . Còn anh Đ.T.G. bị Như lừa hơn 3,2 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thủ đoạn đối tượng sử dụng không mới nhưng nhiều người vẫn mắc lừa do tâm lý chủ quan.

Công an thông báo những ai là bị hại của Lê Thị Huỳnh Như nhanh chóng liên hệ văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (47 Nguyễn Ái Quốc, KP2, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

