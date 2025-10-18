Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Cô gái trẻ bị chiếm đoạt 190 triệu đồng, lừa sang Campuchia

  • Thứ bảy, 18/10/2025 06:58 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Em L.P.H, 23 tuổi, ở Đồng Tháp bị một đối tượng giả danh Công an, mặc trang phục lực lượng, còn xuất trình thẻ ngành, yêu cầu kết bạn zalo.

Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc em H. Ảnh: CA ĐT.

Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Tháp Mười (Đồng Tháp) và Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận em L.P.H, (23 tuổi, ngụ xã Tháp Mười) bị lừa sang Campuchia đưa về nước và giao lại gia đình.

Trước đó, chiều 15/10, chị L.T.P.K mẹ ruột của em H. và gia đình nhận được nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại lạ yêu cầu chuyển khoản số tiền 150 triệu đồng để chuộc con gái đang bị bắt ở Campuchia về. Chị K. liền đến Công an xã Tháp Mười trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tháp Mười tiến hành xác minh và báo cáo Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ.

Đến khoảng 2h ngày 16/10, H. đã chủ động điện thoại về cho người nhà báo bị lừa qua Campuchia. Từ thông tin này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp liên hệ với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài tổ chức tiếp nhận và đón H. về an toàn.

Tại cơ quan Công an, H. cho biết, trước đó có một đối tượng gọi qua mạng giả danh Công an, mặc trang phục lực lượng và còn xuất trình thẻ ngành, yêu cầu kết bạn zalo. Sau đó gửi lệnh bắt giữ mang tên H. và yêu cầu phải chuyển tiền để đảm bảo không liên quan.

Do lo sợ, H. đã chuyển 189 triệu đồng cho chúng. Dù nhận tiền, đối tượng tiếp tục yêu cầu H. phải phối hợp điều tra và hứa cho về trong vòng một ngày.

Theo hướng dẫn của đối tượng, tối 14/10, H. lên xe ôtô đi đến tỉnh An Giang, sau đó có 1 xe mô tô khác rước H. đến chỗ xuồng máy đợi sẵn tiếp tục di chuyển. Đến nơi xuồng máy cập bờ H. mới biết mình đã bị bán qua Campuchia.

Co gai bi lua Campuchia anh 1

Em L.P.H. bị lừa sang Campuchia may mắn được đưa về nước. Ảnh: CA ĐT.

Tại đây, H. bị yêu cầu phải làm thuê đủ một năm mới cho về. Do không chịu làm, H. khóc lóc nói hoàn cảnh khó khăn nên các đối tượng chở H. đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và bỏ lại đó. Sau đó, H. gọi về nhà và được các lực lượng chức năng đưa về sum họp với gia đình.

Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan điều tra mở rộng, làm rõ.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/co-gai-tre-bi-chiem-doat-190-trieu-dong-lua-sang-campuchia-post1788113.tpo

Chúc Trí - Phước Thanh/Tiền Phong

Cô gái bị lừa Campuchia Đồng Tháp Zalo Công an Tháp Mười L.P.H L.P.H. Công an Đồng Tháp Xuồng máy

  • Zalo

    Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của công ty VNG và ra mắt lần đầu tháng 12/2012. Tháng 6/2016, Zalo bắt đầu phát hành phiên bản địa phương đầu tiên ở thị trường Myanmar. Tháng 5/2018, Zalo chính thức đạt mốc 100 triệu người dùng.

    Bạn có biết: Tải Zalo PC cho máy tính để sử dụng các tính năng vượt trội trên Zalo PC như gửi file 1GB, Chụp màn hình, Chat nhóm, Phân loại nhóm,…

    • Ra mắt: 12/2012
    • Công ty phát triển: VNG

    Website

Đọc tiếp

Bi chem dut lia tay vi doi duoc massage hinh anh

Bị chém đứt lìa tay vì đòi được massage

13 giờ trước 18:47 17/10/2025

0

Ngày 17/10, Công an xã Tân Hương (Đồng Tháp) tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Hiền Em (SN 1992, quê tỉnh An Giang, tạm trú xã Tân Hương) để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Tam giu 2 admin trang Beat 36 Thanh Hoa do dang tin sai su that hinh anh

Tạm giữ 2 admin trang Beat 36 Thanh Hóa do đăng tin sai sự thật

15 giờ trước 16:44 17/10/2025

0

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự đối với Lê Đăng Đức (SN 1992, thường trú tại xã Thiệu Giao, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, thường trú tại xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý