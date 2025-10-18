Cô gái trẻ bị chiếm đoạt 190 triệu đồng, lừa sang Campuchia

Em L.P.H, 23 tuổi, ở Đồng Tháp bị một đối tượng giả danh Công an, mặc trang phục lực lượng, còn xuất trình thẻ ngành, yêu cầu kết bạn zalo.

Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc em H. Ảnh: CA ĐT.

Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Tháp Mười (Đồng Tháp) và Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận em L.P.H, (23 tuổi, ngụ xã Tháp Mười) bị lừa sang Campuchia đưa về nước và giao lại gia đình.

Trước đó, chiều 15/10, chị L.T.P.K mẹ ruột của em H. và gia đình nhận được nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại lạ yêu cầu chuyển khoản số tiền 150 triệu đồng để chuộc con gái đang bị bắt ở Campuchia về. Chị K. liền đến Công an xã Tháp Mười trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tháp Mười tiến hành xác minh và báo cáo Công an tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ.

Đến khoảng 2h ngày 16/10, H. đã chủ động điện thoại về cho người nhà báo bị lừa qua Campuchia. Từ thông tin này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp liên hệ với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài tổ chức tiếp nhận và đón H. về an toàn.

Tại cơ quan Công an, H. cho biết, trước đó có một đối tượng gọi qua mạng giả danh Công an, mặc trang phục lực lượng và còn xuất trình thẻ ngành, yêu cầu kết bạn zalo. Sau đó gửi lệnh bắt giữ mang tên H. và yêu cầu phải chuyển tiền để đảm bảo không liên quan.

Do lo sợ, H. đã chuyển 189 triệu đồng cho chúng. Dù nhận tiền, đối tượng tiếp tục yêu cầu H. phải phối hợp điều tra và hứa cho về trong vòng một ngày.

Theo hướng dẫn của đối tượng, tối 14/10, H. lên xe ôtô đi đến tỉnh An Giang, sau đó có 1 xe mô tô khác rước H. đến chỗ xuồng máy đợi sẵn tiếp tục di chuyển. Đến nơi xuồng máy cập bờ H. mới biết mình đã bị bán qua Campuchia.

Em L.P.H. bị lừa sang Campuchia may mắn được đưa về nước. Ảnh: CA ĐT.

Tại đây, H. bị yêu cầu phải làm thuê đủ một năm mới cho về. Do không chịu làm, H. khóc lóc nói hoàn cảnh khó khăn nên các đối tượng chở H. đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và bỏ lại đó. Sau đó, H. gọi về nhà và được các lực lượng chức năng đưa về sum họp với gia đình.

Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan điều tra mở rộng, làm rõ.