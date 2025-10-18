Giám đốc doanh nghiệp dùng tàu hết đăng kiểm hút cát

Mặc dù tàu đã hết đăng kiểm, bị tạm ngừng hoạt động, Ngô Quốc Lưu, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Lưu, vẫn chỉ đạo nhân viên dùng tàu hút hàng trăm mét khối cát mang đi tiêu thụ.

Ngày 18/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ để xử lý giám đốc một công ty dùng tàu hết hạn kiểm định để khai thác hàng trăm mét khối cát trên sông Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Đội CSGT đường thủy số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện trên tuyến sông EaH’leo đoạn qua thôn 5, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk có một số đối tượng sử dụng phương tiện hết hạn kiểm định để khai thác cát.

Lực lượng CSGT bắt quả tang tàu của ông Ngô Quốc Lưu hút cát.

Sau một thời gian trinh sát, Đội CSGT đường thủy số 1 đã tổ chức lực lượng kiểm tra và bắt quả tang Ngô Quốc Lưu (SN 1983, trú tại thôn 7, xã Ea Rốk, là giám đốc Công ty TNHH Quốc Lưu) đang chỉ đạo 3 người khác sử dụng 2 tàu sắt có gắn động cơ để hút cát tại khu vực bờ sông EaH'leo thuộc thôn 5, xã Ea Rốk. Tại thời điểm kiểm tra, trên 2 tàu này đang chứa khoảng 28 m3 cát đang được bơm lên bãi tập kết.

Qua làm việc, Ngô Quốc Lưu cung cấp cho Cơ quan Công an Giấy phép khai thác cát có thời hạn đến ngày 30/4/2027. Tuy nhiên, từ ngày 9/11/2020, hai tàu khai thác cát trên đã hết hạn kiểm định, bị tạm ngừng hoạt động, nhưng Ngô Quốc Lưu vẫn lén lút cho khai thác cát. Từ ngày 6/10 đến ngày 12/10/2025, Ngô Quốc Lưu đã chỉ đạo nhân viên khai thác được khoảng 300 m3 cát mang đi bán.

Hiện Đội CSGT đường thủy số 1 đã lập biên bản tạm giữ các phương tiện, tang vật có liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.