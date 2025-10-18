Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vợ chồng cụ ông 80 tuổi ở Ninh Bình thương vong bất thường

  • Thứ bảy, 18/10/2025 14:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra nguyên nhân cụ ông 80 tuổi tử vong, bên cạnh là người vợ đang nguy kịch.

Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Trụ, Ninh Bình cho biết cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vợ chồng cụ ông thương vong bất thường.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Trụ, cụ ông 80 tuổi cùng vợ sống trên địa bàn, con cháu không sống cùng. Xưởng may của người con gái đặt cạnh gia đình nạn nhân. Sáng nay (18/10), công nhân đến xưởng may thì phát hiện cụ ông tử vong trong nhà, cụ bà nguy kịch.

Vụ việc ngay lập tức được thông báo tới chính quyền địa phương. Cụ bà đi được người thân đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Nhận được thông báo, Công an xã Vĩnh Trụ có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Minh Tuệ/VTC News

  • Ninh Bình

    Ninh Bình
    • Diện tích: 1.378,1 km²
    • Dân số: 927.000 người
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 229
    • Biển số xe: 35

