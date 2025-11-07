Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Lần theo ôtô nghi vấn, công an phát hiện sự thật bất ngờ

  • Thứ sáu, 7/11/2025 19:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khi phát hiện có công an theo dõi, các đối tượng ngồi trong ôtô, bất ngờ bung cửa, tháo chạy thoát thân. Trong ôtô có nhiều biển số xe cả trắng và xanh.

Ngày 7/11, Công an xã Minh Thạnh (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ một ôtô cùng nhiều tang vật khác, với nghi vấn của nhóm chuyên trộm chó.

trom cho TP.HCM anh 1
trom cho TP.HCM anh 2

Các đối tượng bung cửa ôtô tháo chạy, để lại xe.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an xã Minh Thạnh trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phát hiện chiếc ôtô mang biển số TP.HCM có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm theo dõi.

Khi đi đến khu vực dân cư có nhiều chó chạy rông ngoài đường, ôtô dừng lại, sử dụng súng điện để bắn chó. Ngay lập tức, lực lượng tuần tra truy đuổi. Lực lượng chức năng truy đuổi từ địa bàn xã Minh Thạnh (TP.HCM) đến khu vực phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai thì ôtô dừng lại. Những người ngồi trong ôtô đã bung cửa, tháo chạy thoát thân.

Qua kiểm tra nhanh trên ôtô, công an phát hiện có bình xịt hơi cay, súng điện, nhiều mảnh thép hình thoi (loại các đối tượng thường dùng để rải giữa đường cản địa khi bị người khác đuổi theo - PV), nhiều biển số xe cả xanh và trắng, ớt bột và nhiều con chó bị trói.

trom cho TP.HCM anh 3

Những con chó bị trói trong ôtô.
trom cho TP.HCM anh 4

Tang vật công an phát hiện trên ôtô.

Hiện Công an xã Minh Thạnh đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra, truy bắt các nghi phạm.

TP.HCM đối mặt mưa lớn cùng triều cường lịch sử, CSGT cảnh báo khẩn

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.HCM vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời triển khai nhiều biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn cho người dân.

30:1775 hôm qua

Công an TP.HCM 'đến từng nhà, rà từng xe'

TP.HCM hiện có hơn 12 triệu xe cần phải rà soát, thu thập và làm sạch dữ liệu, đến nay mới thu thập trên 205.000 xe; số hóa được trên 76.000 hồ sơ xe.

20:00 5/11/2025

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/lan-theo-o-to-nghi-van-cong-an-phat-hien-su-that-bat-ngo-post1794271.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

trộm chó TP.HCM trộm chó TP.HCM

Đọc tiếp

Bien quan cat toc, massage thanh phong kham quoc te hinh anh

Biến quán cắt tóc, massage thành phòng khám quốc tế

2 giờ trước 18:49 7/11/2025

0

Từ hộ kinh doanh chỉ cho phép thực hiện các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, tắm hơi, massage nhưng sau thời gian ngắn, Ly và Duyên biến tướng thành phòng khám quốc tế tự ý tổ chức khám chữa bệnh trái phép.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý