Lần theo ôtô nghi vấn, công an phát hiện sự thật bất ngờ

Khi phát hiện có công an theo dõi, các đối tượng ngồi trong ôtô, bất ngờ bung cửa, tháo chạy thoát thân. Trong ôtô có nhiều biển số xe cả trắng và xanh.

Ngày 7/11, Công an xã Minh Thạnh (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ một ôtô cùng nhiều tang vật khác, với nghi vấn của nhóm chuyên trộm chó.

Các đối tượng bung cửa ôtô tháo chạy, để lại xe.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an xã Minh Thạnh trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phát hiện chiếc ôtô mang biển số TP.HCM có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm theo dõi.

Khi đi đến khu vực dân cư có nhiều chó chạy rông ngoài đường, ôtô dừng lại, sử dụng súng điện để bắn chó. Ngay lập tức, lực lượng tuần tra truy đuổi. Lực lượng chức năng truy đuổi từ địa bàn xã Minh Thạnh (TP.HCM) đến khu vực phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai thì ôtô dừng lại. Những người ngồi trong ôtô đã bung cửa, tháo chạy thoát thân.

Qua kiểm tra nhanh trên ôtô, công an phát hiện có bình xịt hơi cay, súng điện, nhiều mảnh thép hình thoi (loại các đối tượng thường dùng để rải giữa đường cản địa khi bị người khác đuổi theo - PV), nhiều biển số xe cả xanh và trắng, ớt bột và nhiều con chó bị trói.

Những con chó bị trói trong ôtô.

Tang vật công an phát hiện trên ôtô.

Hiện Công an xã Minh Thạnh đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra, truy bắt các nghi phạm.