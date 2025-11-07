Khởi tố đối tượng không chấp hành đo nồng độ cồn

Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, Hương đã không chấp hành, đồng thời có hành vi dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ.

Công an phường Ninh Kiều tống đạt Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát Điều tra đối với Châu Hoàng Hương. Ảnh: TTXVN.

Ngày 7/11, Công an thành phố Cần Thơ cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Châu Hoàng Hương (sinh năm 1986, đăng ký thường trú tại phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ) về hành vi dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ.

Hành vi này phạm vào khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Trước đó, vào 0 giờ 5 phút ngày 3/11, tại số 6 đường Hòa Bình, phường Ninh Kiều, tổ công tác thuộc Đội tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Cần Thơ đã dừng xe môtô biển kiểm soát 65B1-142.31 để kiểm tra.

Người điều khiển phương tiện là Châu Hoàng Hương. Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, Hương đã không chấp hành, đồng thời có hành vi chống đối tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, tổ công tác đã liên hệ Công an phường Ninh Kiều đến hỗ trợ, mời anh Hương về trụ sở Công an phường làm việc.

Tại trụ sở Công an phường, anh Hương tiếp tục có thái độ không hợp tác, có hành vi chống đối và chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Đối tượng này còn tự đập đầu vào cửa kính tại đơn vị.

Sau nhiều lần thuyết phục không thành, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Châu Hoàng Hương về các lỗi: Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ và không có Giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện theo quy định. Kết quả xét nghiệm nhanh qua nước tiểu cho thấy, anh Hương âm tính với chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Châu Hoàng Hương.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt không sử dụng rượu, bia hay chất có cồn.

Người dân chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, mọi hành vi chống đối sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.