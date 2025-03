Cô gái Việt diện bikini tắm hồ băng giữa giá lạnh -20°C ở Phần Lan

Trước đây, Thùy Dương từng bỏ lỡ cơ hội săn cực quang ở Iceland, do đó cô quyết tâm "trả nợ" trong chuyến đi này. Vào ngày đầu tiên đến Rovaniemi, cô cùng nhóm bạn tham gia tour săn cực quang chuyên nghiệp nhưng không may mắn khi bầu trời nhiều mây. Không nản lòng, họ tiếp tục di chuyển sang Thụy Điển vào đêm tiếp theo và may mắn chứng kiến cực quang xuất hiện ngoạn mục giữa hồ băng phủ tuyết trắng.