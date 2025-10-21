Có gì ở 5 làng du lịch tốt nhất thế giới tại Việt Nam?

Việt Nam có 5 làng du lịch được vinh danh "tốt nhất thế giới". Mỗi ngôi làng đều mang nét văn hóa, cảnh quan đặc trưng và cách làm du lịch bền vững gắn với cộng đồng địa phương.

Những căn nhà mái ngói đặc trưng tại thôn Lô Lô Chải. Ảnh: Phạm Tú.

Ngày 17/10, tại thành phố Hồ Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) tổ chức lễ trao giải "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025".

Trong danh sách được vinh danh năm nay, thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) và làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) của Việt Nam được công nhận là 2 trong số những làng du lịch cộng đồng tiêu biểu nhất thế giới, vượt qua hơn 270 hồ sơ từ 65 quốc gia.

Đến nay, Việt Nam đã có 5 làng du lịch được UN Tourism vinh danh, gồm: Tân Hóa (Quảng Trị), Thái Hải (Thái Nguyên), Trà Quế (Đà Nẵng), Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và Quỳnh Sơn (Lạng Sơn).

Người dân Lô Lô trong ngày đầu năm mới 2025. Ảnh: Phạm Tú.

Lô Lô Chải, Tuyên Quang

Thôn Lô Lô Chải nằm giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng cực Bắc, nổi bật với những ngôi nhà trình tường mái ngói âm dương cổ kính, lễ hội đặc trưng, nghề thủ công truyền thống và trang phục thổ cẩm rực rỡ.

Những năm qua, người Lô Lô đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng giúp du khách khám phá đời sống văn hóa bản địa, trải nghiệm sinh hoạt, ẩm thực và phong tục truyền thống nơi biên cương. Cảnh quan nguyên sơ và không gian văn hóa được gìn giữ, đồng thời thúc đẩy du lịch bền vững gắn với bản sắc dân tộc.

Sở Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết thành công của Lô Lô Chải không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương mà còn là dấu ấn quan trọng trong hành trình khẳng định thương hiệu du lịch Tuyên Quang trên bản đồ thế giới.

Toàn cảnh làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn. Ảnh: Yến Vi Vu.

Quỳnh Sơn, Lạng Sơn

Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn nằm trong Khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn và Vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan tươi đẹp, bản sắc văn hóa Tày được gìn giữ rõ nét trong đời sống thường nhật.

Mô hình du lịch cộng đồng tại Quỳnh Sơn được triển khai bài bản, mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu đời sống văn hóa bản địa, ngủ nhà sàn truyền thống, tham gia sản xuất nông nghiệp, dệt vải, thưởng thức ẩm thực đặc trưng.

Những hoạt động này góp phần bảo tồn thiên nhiên, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ hệ sinh thái và bản sắc địa phương.

Toàn cảnh làng du lịch Tân Hóa nhìn từ trên cao. Ảnh: Oxalis.

Tân Hóa, Quảng Trị

Làng Tân Hóa nằm giữa thung lũng rộng lớn và bằng phẳng, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi trùng điệp. Giữa thung lũng, sông Rào Nan uốn lượn chia đôi làng, nơi người dân sinh sống, canh tác và gắn bó qua nhiều thế hệ.

Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, Tân Hóa còn được biết đến là "vương quốc hang động" với hệ thống Tú Làn nguyên sơ và kỳ vĩ.

Nơi đây từng được chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim nổi tiếng như Người bất tử của đạo diễn Victor Vũ, Truyền thuyết về Quán Tiên của Đinh Tuấn Vũ hay Kong: Đảo Đầu lâu của Jordan Vogt-Roberts.

Du lịch Tân Hóa những năm gần đây phát triển mạnh, tạo hơn 100 việc làm cho người dân và thu hút hơn 10.000 lượt khách mỗi năm.

Nổi bật với mô hình homestay "thích ứng thời tiết" lấy cảm hứng từ nhà nổi chống lũ, nơi đây đang hướng tới trở thành làng du lịch chống lũ đầu tiên của Việt Nam và thế giới.

Đến Tân Hóa, du khách có thể khám phá hang động Tú Làn, chinh phục tour mô tô xuyên rừng lim, thưởng thức bữa tối và nghỉ tại nhà dân địa phương.

Nhà sàn đặc trưng tại làng du lịch Thái Hải. Ảnh: Bản làng Thái Hải.

Thái Hải, Thái Nguyên

Được xây dựng từ năm 2002 và mở cửa đón khách tham quan từ 2014, làng Thái Hải có diện tích hơn 70 ha, được bao quanh bởi núi đồi, hồ nước và rừng cây tạo nên khung cảnh thanh bình, gần gũi thiên nhiên.

Làng có 30 ngôi nhà sàn cổ của người Tày và Nùng, có tuổi đời hàng trăm năm, được di dời nguyên bản từ An toàn khu Định Hóa về phục dựng. Mỗi ngôi nhà không chỉ là chỗ ở mà còn là bảo tàng sống lưu giữ tinh hoa văn hóa truyền thống, từ kiến trúc, vật dụng đến nếp sinh hoạt của đồng bào.

Các gia đình sinh sống trong làng cùng nhau duy trì ngôn ngữ, phong tục, nghi lễ, trang phục và tổ chức lễ hội tâm linh truyền thống, giúp bản sắc văn hóa Tày - Nùng được lưu truyền tự nhiên trong đời sống thường ngày.

Những người am hiểu văn hóa, giỏi ngoại ngữ được lựa chọn làm hướng dẫn viên, kể lại câu chuyện về ngôi làng, giúp du khách hiểu sâu hơn về vùng đất và con người nơi đây.

Đến với làng Thái Hải, du khách được nghỉ trong nhà sàn truyền thống, thưởng thức ẩm thực dân tộc, tham gia các hoạt động nông nghiệp, chăn nuôi, dệt vải hay làm nghề thủ công.

Khách Tây hóa thành nông dân, tưới rau ở làng Trà Quế. Ảnh: Visit Hoi An.

Trà Quế, Đà Nẵng

Nằm cách phố cổ Hội An khoảng 3 km về hướng Đông Bắc, làng nghề trồng rau truyền thống Trà Quế hình thành từ thế kỷ XVI, được bao bọc bởi sông Cổ Cò và đầm Trà Quế.

Nhờ khí hậu ôn hòa, thổ nhưỡng màu mỡ của vùng đảo sông gần biển, nơi đây trở thành cái nôi của nghề trồng rau hữu cơ đã tồn tại hàng trăm năm qua.

Từ năm 2003, Trà Quế trở thành điểm du lịch trải nghiệm nổi tiếng với tour "Một ngày làm nông dân làng rau Trà Quế".

Du khách được hóa thân thành nông dân thực thụ, mang nón lá, xắn quần, tự tay cuốc đất, trồng rau, bón phân, bắt sâu, tưới nước, rồi cùng người dân nấu và thưởng thức các món đặc sản như cao lầu, mì Quảng, bánh đập, bánh vạc, hến trộn, tôm hữu… Sau buổi lao động, du khách được ngâm chân bằng nước thảo mộc hay thưởng thức một ly nước é mát lạnh giữa vườn rau xanh mướt.

Song song đó, du khách có thể lựa chọn lưu trú tại các homestay để "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với người dân, tham gia các tour như "Bình minh trên làng rau", "Khám phá các làng nghề truyền thống Hội An", hay "Lớp học nấu ăn đặc sản địa phương".