Không có bánh mì Việt Nam trong top 50 'ngon nhất thế giới'

Danh sách 50 loại bánh mì ngon nhất thế giới do CNN công bố mới đây khiến nhiều người bất ngờ khi vắng bóng bánh mì Việt Nam - món ăn được ca ngợi khắp thế giới.

Ổ bánh mì thịt heo kho ăn kèm đồ chua và rau mùi tươi tại một nhà hàng Việt ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Eugene Lee.

Từ ổ baguette Pháp giòn rụm, naan Ấn Độ thơm khói, đến focaccia Italy đẫm dầu ô liu, bảng xếp hạng của CNN giới thiệu những loại bánh gắn liền với văn hóa ẩm thực toàn cầu. Mỗi loại bánh mì mang câu chuyện riêng về lịch sử, cách làm và vị trí trong đời sống của người dân bản địa.

Trong danh sách, khu vực châu Á góp mặt nhiều cái tên quen thuộc: roti canai của Malaysia, paratha của Ấn Độ, bánh mì mè Trung Quốc hay pita Trung Đông.

Ở châu Âu, các loại bánh nướng truyền thống như ciabatta, pretzel hay sourdough tiếp tục khẳng định vị thế. Đại diện Nam Mỹ có pão de queijo của Brazil, trong khi châu Phi gây chú ý với injera, loại bánh dẹt Ethiopia làm từ ngũ cốc teff.

CNN mô tả bánh mì là "ngôn ngữ chung của nhân loại", xuất hiện trong mọi nền văn hóa, từ bữa ăn sáng giản dị đến bàn tiệc sang trọng. Dù thành phần cơ bản chỉ gồm bột, nước, men và muối, mỗi quốc gia lại biến tấu theo nguyên liệu, khí hậu và khẩu vị địa phương.

Quán bánh mì Việt ở Hong Kong (Trung Quốc) được diễn viên Tạ Đình Phong khen "ngon nhất từng ăn". Ảnh: Eugene Lee.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người tiếc nuối là bánh mì Việt Nam từng được từ điển Oxford định nghĩa riêng, được CNN, BBC và Lonely Planet ca ngợi là "món sandwich ngon nhất thế giới", lại không có mặt trong danh sách này.

Tờ báo lý giải danh sách "50 loại bánh ngon nhất thế giới" năm nay tập trung tôn vinh sự đa dạng không chỉ hương vị đáng nhớ, mà còn vì nguyên liệu độc đáo, giá trị biểu tượng và niềm vui giản dị khi thưởng thức.

Một số bánh mì xuất hiện trong danh sách "top 50 ngon nhất thế giới":

Bánh mì baguette, Pháp

Bánh mì baguette mới nướng được bày trong giỏ tại một gian hàng ở chợ nông sản tại Paris. Ảnh: Stieglitz.

Người Pháp có thể không thích thói quen vừa đi vừa ăn, nhưng vẫn có một "ngoại lệ bất thành văn" dành cho le quignon - phần đuôi giòn rụm của chiếc baguette thon dài.

Du khách hoàn toàn được phép bẻ một mẩu nhỏ và vừa đi vừa nhâm nhi trên phố, có lẽ vì baguette từ lâu đã trở thành biểu tượng của văn hoá ẩm thực Pháp.

Tuy nhiên, giống như nhiều truyền thống nổi tiếng khác, baguette thực ra là một phát minh tương đối mới. Theo nhà sử học ẩm thực Paris Jim Chevallier, những ổ bánh dài và hẹp giống baguette ngày nay bắt đầu phổ biến từ thế kỷ XIX và lần đầu tiên được nhắc đến chính thức trong bảng giá năm 1920.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thậm chí còn từng đề nghị đưa baguette vào danh sách Di sản Phi vật thể của UNESCO.

Roti canai, Malaysia

Bánh mì dẹt Roti mềm xốp, béo ngậy do người Malaysia sáng tạo. Ảnh: Alamy.

Loại bánh mì dẹt roti có thể được du nhập đến Malaysia bởi những người nhập cư Ấn Độ, nhưng người Malaysia đã biến nó thành món ăn đặc trưng của riêng mình.

Khi được nướng trên chảo phẳng nóng, roti canai phồng lên thành nhiều lớp mỏng xếp chồng, thấm đẫm vị bơ béo ngậy.

Món bánh này trở nên khó cưỡng khi ăn cùng các loại nước sốt và cà ri Malaysia, có thể trở thành một bữa ăn hoàn chỉnh khi được thêm nhân chuối chín ngọt hay trứng rán.

Ciabatta, Italy

Bánh mì ciabatta xuất hiện ở Italy vào những năm 1980 để cạnh tranh với bánh mì baguette. Ảnh: Brad Mitchell.

Giữa thời kỳ người ta tôn vinh "ngũ cốc cổ đại" và gìn giữ truyền thống làm bánh kéo dài hàng thế kỷ, nghề làm bánh mì tưởng chừng như đang bị mắc kẹt trong quá khứ.

Thế nhưng, bánh mì vẫn không ngừng tiến hóa và ciabatta - ổ bánh trứ danh của Italy - là minh chứng rõ ràng nhất. Món bánh này thực ra chỉ mới ra đời vào thập niên 1980.

Năm 1982, thợ làm bánh người Italy Arnaldo Cavallari sáng tạo ra ổ bánh dẹt, dai và mềm, như một cách phản đối làn sóng bánh mì kiểu baguette đang tràn ngập các tiệm bánh ở Rome.

Sự ra đời của ciabatta được xem là cột mốc quan trọng trong phong trào hồi sinh các loại bánh mì thủ công, bắt nguồn từ làn sóng phản đối thực phẩm công nghiệp hóa những năm 1960-1970.

Paratha, Ấn Độ

Bánh Paratha được chế biến để bán như một món ăn đường phố ở Kolkata, có thể ăn không hoặc ăn kèm với nhân mặn. Ảnh: RNMitra.

Loại bánh mì dẹt làm từ bột mì nguyên cám này là món ăn phổ biến khắp Ấn Độ, với lớp vỏ giòn tách lớp và hương vị béo ngậy đặc trưng. Paratha có thể ăn không hoặc được nhồi nhân mặn như khoai tây, phô mai, rau củ hay thịt băm.

Kỹ thuật gấp và cán bột nhiều lần với một lớp dầu hoặc bơ mỏng tạo nên các tầng bánh giòn xốp, tương tự như cách làm bánh croissant hoặc puff pastry của châu Âu.

Một số biến thể của paratha thậm chí còn được nhắc đến trong Manasollasa, văn bản tiếng Phạn từ thế kỷ XII, ghi lại những mô tả sớm nhất về ẩm thực khu vực này.

Shaobing, Trung Quốc

Bánh mè chiên xù, món ăn vặt địa phương của Bắc Kinh. Ảnh: VCG.

Khi tách lớp vỏ phủ đầy mè nướng vàng giòn của shaobing, du khách sẽ thấy bên trong là hàng chục lớp bánh mỏng mềm, thơm đậm vị lúa mì.

Những người thợ làm shaobing lành nghề có thể cán và vỗ bột mỏng đến mức chiếc bánh thành phẩm có tới hơn 18 lớp.

Món bánh dẹt đặc trưng vùng Bắc Trung Quốc này có thể được biến tấu theo vị ngọt hoặc mặn, phổ biến nhất là nhân mè đen, thịt hun khói hoặc tiêu Tứ Xuyên.

