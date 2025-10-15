Có gì ở khu phố TP.HCM vừa lọt top 'tuyệt vời nhất thế giới'?

Phường Nguyễn Thái Bình bất ngờ lọt top những khu phố tuyệt vời nhất thế giới. Đây là nơi du lịch trải nghiệm và văn hóa đương đại cùng song hành.

Cuối tháng 9, phường Nguyễn Thái Bình (nay là phường Sài Gòn, TP.HCM) bất ngờ xuất hiện trong danh sách “Những khu phố tuyệt vời nhất thế giới 2025” do tạp chí Time Out (Anh) bình chọn. Là đại diện duy nhất của Việt Nam, khu phố này đứng vị trí thứ 11, gây chú ý với nét dung hòa giữa cũ và mới, náo nhiệt mà vẫn gần gũi.

Phố Nguyễn Thái Bình (nay thuộc phường Sài Gòn) nằm cạnh chợ Bến Thành và phố đi bộ Nguyễn Huệ - những điểm đến du lịch quen thuộc của du khách khi đến TP.HCM.

Dọc các con phố, du khách dễ bắt gặp hình ảnh quen thuộc: dòng xe máy nối dài, gánh hàng rong, nồi bún nghi ngút khói và những bảo tàng nhỏ luôn đổi mới bằng các triển lãm nghệ thuật. Bước sâu vào những con hẻm, một thế giới khác hiện ra - nơi có quán bar ẩn mình sau tủ máy ảnh, quán cà phê trong chung cư trăm tuổi hay khu chợ đồ cổ đầy kỷ vật xưa.

Hành trình có thể bắt đầu tại Bún riêu cua ốc Phan Rang (66 Nguyễn Thái Bình, phường Sài Gòn). Tô bún riêu chinh phục thực khách ngay từ miếng đầu tiên với riêu cua biển béo ngậy, mềm tan, hòa với nước dùng đậm đà.

Tô bún riêu với nước dùng đậm đà, thịt ốc dai ngon, riêu cua béo ngọt sẽ giúp du khách nạp đầy năng lượng cho ngày dài khám phá.

Khác với cách nấu thông thường, ốc ở đây được xào sả ớt riêng rồi hấp nóng trước khi phục vụ, giữ trọn vị cay nồng và giòn dai. Một tô “đầy đủ” giá 75.000 đồng gồm bún, riêu cua, chả tôm, chả lụa và ốc xào, gợi nhớ hương vị miền biển Phan Rang.

Buổi sáng ở TP.HCM sẽ trọn vẹn hơn với một ly cà phê, Hoàng Thị Cafe (14 Tôn Thất Đạm) là lựa chọn lý tưởng. Ẩn mình trong tòa chung cư cổ gần 140 năm tuổi, quán mang nét hoài niệm của TP.HCM xưa, gói ghém những kỷ vật cũ từ bàn ghế gỗ, đèn vàng đến từng khung ảnh phai màu.

Chung cư Tôn Thất Đạm là nơi ẩn mình của nhiều quán cà phê, cocktail bar thú vị ở TP.HCM.

Quán có gác lửng ấm cúng, bên ngoài bày vài chiếc bàn, nơi bạn có thể ngồi nhâm nhi ly cà phê, trêu mấy chú mèo hoang trong chung cư hay ngắm tháp tài chính Bitexco ở khoảng cách gần. Giữa nhịp sống vội vã, Hoàng Thị vẫn giữ được sự chậm rãi, yên bình hiếm có, mang đến một chốn “chill” đúng nghĩa.

Dạo bước trên phố Lê Công Kiều, du khách như lạc vào kho báu của những người yêu đồ xưa. Hai bên đường, hàng chục cửa hàng bày biện đủ loại cổ vật: tượng đồng, chén men, máy ảnh phim, đồng hồ cũ hay những món đồ trang trí đã phai màu theo năm tháng. Mỗi món đồ đều mang trong mình câu chuyện riêng, khiến con phố nhỏ này trở thành nơi gìn giữ ký ức, chậm rãi và trầm tư giữa nhịp sống đô thị.

Từ tượng đồng, lục bình đến gốm sứ, phố Lê Công Kiều được xem như kho báu của những người yêu đồ cổ.

Cách đó không xa là chợ Dân Sinh (đường Nguyễn Công Trứ) - điểm dừng thú vị cho ai thích sự lộn xộn đầy thú vị. Giữa những lối đi hẹp, các gian hàng chen chúc bày bán đủ loại phụ tùng, đèn công suất lớn, bu lông, ốc vít, đồ lao động, thậm chí cả những bộ áo dài may sẵn.

Đan xen vào đó là các sạp đồ cổ, nơi du khách có thể thử tài ngã giá để mang về một món lưu niệm độc nhất vô nhị, như mang về một mảnh ký ức của thành phố.

Chợ Dân Sinh là điểm mua sắm quen thuộc của người dân thành phố. Nơi đây bày bán phụ tùng, quần áo và cả những món đồ cổ.

Sau khi dạo chợ, các bạn có thể ghé Bếp Mẹ Ỉn (165/50 Nguyễn Thái Bình) - quán ăn nhỏ cách đó vài trăm mét - để thưởng thức những món ăn Việt Nam theo phong cách cuốn, giản dị mà đậm đà hương vị quê nhà. Không gian mộc mạc, mái lá, bàn ghế tre, chạn gỗ gợi nhớ căn bếp quê.

Thực đơn xoay quanh các món cuốn - bánh xèo tôm thịt, nem nướng, chả cá Lã Vọng - được bày trong mẹt tre dân dã. Rau xanh và rau thơm luôn chiếm nửa mẹt, khiến món Việt trở nên nhẹ nhàng và tươi mới.

Ynito và Ky thưởng thức những món ăn đặc trưng được TikTok gợi ý tại nhà hàng trên phố Nguyễn Thái Bình.

Lần đầu đến Việt Nam, Ynito và Ky (du khách Philippines) tìm đến quán theo gợi ý trên TikTok. "Món bánh xèo ngon ngoài mong đợi của chúng tôi, còn thịt nướng và chả giò có hương vị gần gũi ẩm thực quê tôi, chỉ khác là người Việt ăn rất nhiều rau", Ynito chia sẻ. Cặp đôi cho biết họ dành trọn một tuần để khám phá ẩm thực và mua sắm ở TP.HCM.

Tọa lạc trên đường Phó Đức Chính (phường Sài Gòn), Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM từ lâu đã trở thành điểm check-in “Instagramable” yêu thích của du khách, đặc biệt là giới trẻ châu Á. Tòa nhà hơn trăm tuổi kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Á Đông và châu Âu, nổi bật với lan can sắt uốn lượn, cửa sổ vòm và cầu thang xoắn ốc phủ nắng, nơi mỗi góc nhỏ đều có thể hóa thành một bức ảnh đậm chất nghệ thuật.

Bên cạnh thưởng tranh, ngày càng nhiều du khách tìm đến Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM để chụp ảnh, phí sử dụng máy ảnh là 300.000 đồng/lượt.

Bên trong, hàng nghìn tác phẩm hội họa, điêu khắc, sơn mài, lụa, sơn dầu… được trưng bày, kể lại câu chuyện phát triển của mỹ thuật Việt Nam qua từng thời kỳ

Khi phố lên đèn, hành trình ẩm thực có thể bắt đầu tại Madam Kew (37Bis Ký Con, phường Sài Gòn) cocktail bar lấy cảm hứng từ hình tượng quý bà Margaret Choo - một biểu tượng ngành bar ở Thượng Hải, Bangkok và TP.HCM.

Thực khách có thể chọn thức uống dựa trên màu sắc hoặc cảm xúc tại thời điểm đến quán.

Không gian được thiết kế ấm cúng, huyền bí với đèn lồng đỏ, bàn tính cổ và những dải lụa mềm. Mỗi ly cocktail ở đây như một chương truyện, dẫn dắt thực khách đi qua những gam màu, ký ức và cảm xúc đan xen.

Ngay tầng dưới là Quince Saigon - nhà hàng phục vụ ẩm thực theo phong cách Mediterranean - lấy cảm hứng từ vùng Địa Trung Hải, kết hợp kỹ thuật nấu nướng kiểu Âu và hương vị châu Á.

Bếp củi tí tách cháy trong không gian nhà hàng ấm cúng.

Đây là một trong số ít nhà hàng chế biến bằng cách nấu bằng lửa củi, nổi bật với beef steak, ức vịt Barbary, thịt mông cừu nướng, sò điệp Hokkaido và cappelletti tủy bò hun khói… Nhà hàng ba năm liền góp mặt trong danh sách Michelin Selected.

Những món ăn được nướng trên than củi mang đến hương thơm đặc trưng hấp dẫn thực khách.

Bữa tối ở “thành phố không ngủ” có thể tiếp nối tại 419.Cocktails Bar (158/6 Nguyễn Công Trứ, phường Sài Gòn) - một quán bar nhỏ, ẩn mình sau cánh tủ máy ảnh cũ. Không gian quán gợi nhớ những quán bar Nhật Bản: tối giản, ấm cúng và tĩnh lặng, nơi người ta có thể trò chuyện khẽ hoặc lặng im thưởng thức hương vị.

Món “xôi xoài” là sự kết hợp giữa rượu nếp có vị ngọt dịu, cay nồng, kết hợp với chút malibu thoảng mùi dừa, thêm thìa mứt xoài, chút lá dứa và vài giọt chanh để cân vị, điểm thêm ghim xoài tươi, tạo nên hương vị vừa lạ vừa quen.

Đằng sau chiếc tủ đựng máy ảnh là không gian quán bar tối giản, ấm cúng.

Du khách có thể khép lại một ngày bằng trải nghiệm bar - hopping tại The Arth Saigon (222 Nguyễn Công Trứ, phường Sài Gòn). Quán mang phong cách dining, cigar và lounge sang trọng, nơi ẩm thực, âm nhạc và nghệ thuật pha chế hòa quyện trong ánh đèn vàng ấm. Giữa không gian thanh lịch ấy, thành phố hiện lên vừa sôi động, vừa quyến rũ theo cách rất riêng.

419 - For One Night, bắt nguồn từ câu hỏi: "Tối nay mình sẽ làm gì, đi đâu, ra sao?", mang đến cho thực khách không gian ấm cúng, thức uống và đồ ăn ngon, đôi khi là những lời chuyện trò.