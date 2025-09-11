Cơ hội trúng BMW 5 Series cùng ưu đãi lên đến 700 triệu đồng

Từ nay đến hết 31/12, khách hàng mua xe BMW tại hệ thống của Thaco Auto có cơ hội trúng mẫu xe BMW 5 Series trị giá gần 2 tỷ đồng cùng nhiều quà tặng giá trị và ưu đãi hấp dẫn.

Chương trình “Sắm xe sang, rút thăm lộc vàng” áp dụng cho khách hàng mua các mẫu xe BMW gồm Z4, 4 Series, 5 Series (G30), 7 Series, X4, X5, X6, X7, XM, M, i4, iX3 và i7. Lễ rút thăm trúng thưởng dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026. (Chương trình ưu đãi áp dụng tuỳ theo dòng xe và số lượng xe hiện hành).

Khách hàng mua xe sẽ nhận được phiếu rút thăm tham gia chương trình “Double Luxury Privilege - Sắm xe sang, rút thăm lộc vàng”.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

1 Giải đặc biệt: 1 xe BMW 520i trị giá 1,979 tỷ đồng .

1 Giải nhất: Kỳ nghỉ dưỡng dành cho 2 người tại resort 5 sao trị giá 100 triệu đồng.

1 Giải nhì: Voucher lifestyle BMW trị giá 50 triệu đồng.

1 Giải ba: Voucher lifestyle BMW trị giá 20 triệu đồng.

Bên cạnh chương trình rút thăm, khách hàng mua xe BMW sẽ nhận được ưu đãi giá lên đến 700 triệu đồng trong tháng 9. Trong đó, các dòng xe lắp ráp như BMW 3 Series, X3, 5 Series và X5 được giảm đến 150 triệu đồng. Nổi bật là mẫu BMW 3 Series - mẫu xe bán chạy nhất của BMW, sở hữu phiên bản nâng cấp (LCI II) bổ sung màn hình cong, vô lăng thể thao mới, sạc không dây, Connected Drive và Camera 360. Hiện xe có mức giá từ 1,599 tỷ đồng , dễ tiếp cận nhất trong phân khúc sedan hạng sang với tầm giá 1- 1,5 tỷ đồng .

Dòng xe điện BMW nhận ưu đãi cao nhất lên đến 700 triệu đồng.

2 mẫu xe điện BMW iX3 và BMW i4 có mức ưu đãi cao nhất lên đến 700 triệu đồng, kèm chính sách miễn 100% phí trước bạ, tặng bộ sạc WallBox và miễn phí sạc tại hệ thống trạm của Thaco Auto. Ngoài ra, BMW 430i Gran Coupe và BMW 530i M Sport LCI được giảm gần 300 triệu đồng. BMW Z4, X4 và X6 ưu đãi gần 180 triệu đồng; các dòng xe cao cấp X7, 7 Series và dòng xe hiệu suất cao BMW M có mức ưu đãi lên đến 650 triệu đồng.

Khách hàng sở hữu các dòng xe BMW Luxury Class còn được tham gia chương trình đào tạo lái xe/chăm sóc xe “White Glove” và hưởng 7 đặc quyền cao cấp từ BMW Excellence Club (BEC) như:

Giao nhận xe tại nhà (Service Home Pick-Up).

Ưu tiên tiếp nhận và thực hiện dịch vụ (Priority Service).

Làm đẹp xe miễn phí (Car Spa).

Đưa đón khi công tác tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng (Private Chauffeur).

Tham dự các sự kiện đặc biệt (Exclusive Events).

Sở hữu thẻ thành viên Accor (Accor Plus Membership).

Sử dụng sân tập Golf (Golf Driving Range Offer).

Để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình ưu đãi, độc giả liên hệ hotline 18001101 hoặc đến showroom BMW gần nhất để được tư vấn.