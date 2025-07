BMW 3 Series: Hành trình 50 năm khẳng định đẳng cấp sedan hạng sang

Ra mắt vào tháng 5/1975, BMW 3 Series đã trải qua hành trình 50 năm không ngừng đổi mới, trở thành biểu tượng toàn cầu của dòng sedan sang trọng.

Với thiết kế thể thao, khả năng vận hành ấn tượng và công nghệ tiên tiến, mẫu xe đến từ xứ Bavaria không chỉ là niềm tự hào của BMW mà còn là cái tên định hình chuẩn mực cho cả phân khúc.

BMW 320i (E21) là mẫu xe thuộc thế hệ đầu tiên của dòng BMW 3 Series đã gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ khi ra mắt nhờ thiết kế “mũi cá mập” đặc trưng, khoang lái tối giản cùng bảng điều khiển hướng về người lái. Được chấp bút bởi Paul Bracq - Giám đốc Thiết kế của BMW giai đoạn 1970-1974, E21 mở ra kỷ nguyên mới cho phân khúc xe sedan thể thao hạng sang, đặt nền móng thành công của BMW 3 Series sau này.

Năm 1982, BMW giới thiệu thế hệ thứ hai của BMW 3 Series - mẫu sedan 4 cửa BMW E30, nhanh chóng trở thành một trong những dòng xe phổ biến nhất của BMW. Đặc biệt, năm 1985 đánh dấu sự xuất hiện của phiên bản hiệu năng cao M3, tối ưu hóa tinh thần thể thao của mẫu sedan hạng sang đến từ Đức.

Đến năm 1990, thế hệ thứ ba - E36 xuất hiện với chiều dài cơ sở và chiều dài tổng thể được tối ưu, khả năng phân bổ trọng lượng trước/sau lý tưởng. Xe được trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng dung tích 2.5L, kết hợp với hộp số tự động 5 cấp, cho khả năng tăng tốc 0 - 96 km/h chỉ trong 7,8 giây. Đây cũng là thế hệ giúp BMW 3 Series trở nên phổ biến trên toàn cầu.

Thế hệ thứ tư - E46 ra mắt vào năm 1997 được xem là thế hệ thành công bậc nhất của dòng sedan thể thao hạng sang. Dưới bàn tay của huyền thoại thiết kế - Chris Bangle và Giám đốc R&D BMW - Wolfgang Reitzle, mẫu xe được cải thiện về khả năng cách âm, không gian nội thất rộng rãi hơn, khung gầm cứng cáp hơn và tăng cường sử dụng chất liệu nhôm. Đây cũng là lần đầu tiên BMW 3 Series có thêm biến thể coupé.

Bước sang thế kỷ 21, thế hệ thứ năm của BMW 3 Series chính thức ra mắt vào năm 2005 với các mã hiệu E90, E91, E92 và E93, tương ứng với từng kiểu loại thân xe từ saloon, touring cho đến coupé và convertible. Thế hệ này ghi dấu ấn với thiết kế bắt mắt, trang bị nhiều công nghệ hiện đại và tính năng an toàn, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của BMW 3 Series trong phân khúc sedan thể thao hạng sang.

Ở thế này, mẫu xe cải thiện chiều dài cơ sở, chiều dài tổng thể và khối lượng, tích hợp công nghệ iDrive, tăng khả năng vận hành và tiện nghi.

Đến năm 2011, thế hệ thứ sáu ra đời, mang mã hiệu F30, F31, BMW 3 Series được nâng cấp mạnh mẽ với động cơ với công nghệ TwinPower Turbo, cùng hệ thống lái trợ lực điện.

Ngoài ra, ngôn ngữ thiết kế hiện đại cũng góp phần đưa thế hệ thứ sáu của BMW 3 Series giữ vững vị trí dẫn đầu phân khúc.

Năm 2018, BMW 3 Series chào sân thế hệ thứ bảy, với thiết kế đậm chất thể thao cùng công nghệ lái bán tự động, tiếp nối di sản kéo dài nửa thế kỷ của dòng xe sang thể thao đến từ xứ Bavaria.

BMW 3 Series là mẫu sedan hạng sang được vinh danh với nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới về ô tô. Năm 2006, thế hệ thứ năm của BMW 3 Series được bình chọn là “World Car of the Year” tại triển lãm ô tô New York và đồng thời được chuyên trang What Car? (Anh Quốc) trao danh hiệu “Car of the Year 2006”. Đặc biệt, BMW 3 Series là cái tên duy nhất góp mặt trong danh sách “10 Best” do Car and Driver bình chọn suốt 22 năm liên tiếp (1992 – 2014), thiết lập kỷ lục chuỗi dài nhất trong lịch sử của chuyên trang uy tín này.

Ngoài ra, BMW 3 Series còn là biểu tượng trong văn hóa đại chúng. Từ những pha rượt đuổi trong phim hành động Hollywood cho đến các tựa game đua xe đình đám như Gran Turismo, Forza Horizon, Need for Speed, đặc biệt là phiên bản hiệu năng cao M3, mẫu sedan này BMW 3 Series luôn gắn liền với hình ảnh tốc độ, hiệu suất và cá tính.

Nhờ những ưu điểm vượt trội được bảo chứng qua các giải thưởng uy tín, trở thành dòng xe chủ lực doanh số của BMW. Tính đến nay, đã có hơn 20 triệu chiếc BMW 3 Series lăn bánh trên toàn cầu, định hình phân khúc sedan hạng sang trong suốt 5 thập kỷ qua.

Tại Việt Nam, BMW 3 Series được giới thiệu từ những năm đầu thập niên 1990. Đến năm 2018, Thaco Auto chính thức trở thành nhà phân phối của thương hiệu BMW trong nước, mở ra thời kỳ phát triển mới.

Không chỉ phân phối những phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng xe BMW 3 Series (G20) nổi bật như 320i Sport Line, 330i M Sport, Thaco Auto còn hợp tác với hãng xe Đức để lắp ráp dòng xe này tại nhà máy ở Việt Nam. Sự hợp tác chiến lược này mở ra cơ hội sở hữu dễ dàng hơn cho khách hàng Việt, đưa BMW 3 Series đến gần hơn với cộng đồng đam mê xe sang trong nước.

Ở thế hệ thứ bảy, BMW 3 Series tiếp tục hành trình hơn nửa thế kỷ, với tinh thần thể thao, sự chính xác của cơ khí Đức và cảm hứng bất tận cho những ai yêu thích trải nghiệm lái thuần túy, hiện đại và năng động.