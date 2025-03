Cơ quan chức năng làm việc với trà sữa Chagee về vụ 'đường lưỡi bò'

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM làm việc với Công ty TNHH Chagee Việt Nam để xem xét, xử lý hành vi sử dụng hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Công ty TNHH Chagee Việt Nam đăng ký thành lập tại Việt Nam từ tháng 2, đặt trụ sở chính tại quận 1, TP.HCM. Ảnh: Diệu Thanh.

Chiều 20/3, tại cuộc họp định kỳ của Trung tâm báo chí TP.HCM, ông Trần Bình Thiên, Phó Chánh thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đã thông tin về việc cửa hàng đầu tiên của trà sữa Chagee (quận 1, TP.HCM) và trên ứng dụng Chagee có sử dụng hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Liên quan đến vụ việc, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đang phối hợp với Công an TP.HCM làm việc với Công ty TNHH Chagee Việt Nam để làm rõ và xử lý. Sở sẽ thông tin khi có kết quả xử lý vụ việc.

Còn thông tin Chagee ghi sai tên địa danh Việt Nam trong quà kỷ niệm 7 năm thành lập ở nước ngoài, đại diện sở cho biết cần làm rõ thông tin về đối tượng, phạm vi và thẩm quyền để có cơ sở xem xét, xử lý hoặc đề xuất xử lý.

Về thẩm quyền xử lý các vi phạm về sử dụng bản đồ Việt Nam, tùy thuộc vào lĩnh vực, chủ thể, nội dung, tính chất vụ việc có thể thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan quản lý nhà nước khác nhau.

Tại TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan xem xét, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động văn hóa, thể thao, quảng cáo, báo chí, xuất bản và thông tin điện tử; Công an Thành phố có thẩm quyền xử lý hành vi về trật tự, an toàn xã hội, an toàn thông tin mạng và xử lý vi phạm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Ông Thiên khuyến cáo người dân khi phát hiện hành vi sử dụng bản đồ Việt Nam trái phép có thể phản ánh qua các kênh thông tin chính thức: Cổng tiếp nhận tin giả của Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (https://tingia.gov.vn); tổng đài 1022 của TP.HCM; các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, bao gồm Sở Văn hóa và Thể thao, Công an Thành phố, cơ quan hành chính địa phương.

Để đảm bảo việc sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không bị lợi dụng nhằm xuyên tạc chủ quyền biển đảo quốc gia, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao khuyến cáo đối với người dân và tổ chức cần sử dụng nguồn hình ảnh chính thống, tránh chỉnh sửa, làm sai lệch.

Trước ngày dự kiến khai trương cửa hàng đầu tiên ở TP.HCM vào tháng 3, Chagee đối diện với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người tiêu dùng Việt Nam sau khi bị phát hiện hiển thị "đường lưỡi bò" phi pháp trên ứng dụng di động.

Trong bản cập nhật tung ra vào ngày 16/3, phần hình họa bản đồ và chi tiết "đường lưỡi bò" đã biến mất khỏi app Chagee.

Ngoài vấn đề này, Chagee còn gặp phản ứng gay gắt do ghi sai tên địa danh Việt Nam trong bộ sưu tập pin cài áo tặng khách hàng nhân kỷ niệm 7 năm thành lập.

Tối 17/3, Chagee tháo dỡ toàn bộ biển hiệu tại mặt tiền góc đường Đồng Khởi - Nguyễn Thiệp (quận 1, TP.HCM). Đến sáng 18/3, phía trước khu vực này chỉ còn những tấm bảng màu đen.