Còn 3 tuần để săn 30 'lon vàng' Tiger trị giá 50 triệu đồng

“Bật lon Coolpack - Săn Tiger vàng” của Tiger Beer đang bước vào chặng nước rút. Sau hơn 2 tháng, chương trình thu hút đông đảo người tham gia và trao hơn 3 triệu giải thưởng.

Đến nay, chương trình khuyến mãi “Bật lon Coolpack - Săn Tiger vàng” đã ghi nhận 70 khách hàng trúng giải Nhất, mỗi giải là một “lon vàng” Tiger trị giá 50 triệu đồng tiền mặt. Cùng với đó, 1.212 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng và hơn 3 triệu giải thưởng tiền mặt trị giá 20.000 đồng đã được trao trên toàn quốc, cho thấy sức hút mạnh mẽ cũng như độ phủ rộng của chương trình trong mùa hè năm nay.

“Lon vàng” Tiger - biểu tượng của may mắn và sảng khoái - đang trở thành mục tiêu được nhiều người hướng đến trong mùa hè này.

Anh Huỳnh Tấn Phát (TP.HCM) là một trong những khách hàng may mắn trúng giải Nhất - “lon vàng” trị giá 50 triệu đồng tiền mặt từ chương trình “Bật lon Coolpack - Săn Tiger vàng”. Sau giờ làm, anh Phát chọn thư giãn cùng bạn bè tại nhà với vài lon Tiger Coolpack mát lạnh. “Tôi có biết thông tin về chương trình khi mua sản phẩm, nhưng cũng không nghĩ mình lại may mắn đến vậy. Ai ngờ khi bật nắp lon thì thấy ngay giải Nhất. Cảm giác lúc đó vỡ òa, cả nhóm anh em đang ngồi cùng hò reo vì quá bất ngờ”, anh Phát kể lại.

Với phần thưởng đặc biệt này, anh Phát dự định dành một phần để chiêu đãi bạn bè và chia sẻ với cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện.

Tính đến nay, Tiger Beer đã tổ chức hơn 100 buổi lễ trao giải dành cho khách hàng may mắn trúng “lon vàng” trị giá 50 triệu đồng và 5 triệu đồng trong khuôn khổ chương trình “Bật lon Coolpack - Săn Tiger vàng”.

Các buổi lễ trao giải cho khách hàng trúng thưởng trong chương trình “Bật lon Coolpack - Săn Tiger vàng” liên tục được Tiger Beer tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Không chỉ là dịp vinh danh người chiến thắng, các buổi trao giải còn mang đến không khí gần gũi và sôi động, nơi Tiger Beer trực tiếp chia sẻ niềm vui, gửi lời cảm ơn và tri ân khách hàng đã tin tưởng đồng hành thương hiệu suốt thời gian qua. Đây cũng là dấu ấn cho cam kết không ngừng mang đến trải nghiệm ý nghĩa, gắn kết người tiêu dùng với tinh thần “bật tung sảng khoái” đặc trưng của Tiger Beer.

Càng về cuối, cuộc đua “săn vàng” càng trở nên gay cấn. Nhiều “mãnh hổ” không bỏ lỡ cơ hội cùng bạn bè bật lon, săn thưởng.

Thời gian săn “lon vàng” Tiger sẽ chính thức khép lại ngày 13/8. Đây là cơ hội cuối để người tiêu dùng gia nhập hành trình sảng khoái và may mắn cùng Tiger Beer mùa hè này. Người tiêu dùng vẫn còn 30 cơ hội trúng “lon vàng” trị giá 50 triệu đồng khi mua sản phẩm có in thông tin chương trình khuyến mãi gồm Tiger Coolpack 250 ml và Tiger Crystal Coolpack 250 ml, được phân phối tại hệ thống bán lẻ truyền thống, hiện đại trên các tỉnh, thành thuộc khu vực miền Bắc, miền Trung, TP.HCM, miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Các giải thưởng được ghi trực tiếp dưới nắp lon bia có in thông tin chương trình khuyến mãi.