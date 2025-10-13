Con đường phạm tội của vợ chồng liên quan đến Viện Pháp y tâm thần TW

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông tin vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, thành phố Hà Nội và một số đơn vị, địa phương.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố (CATP) Hà Nội, 23h45 ngày 7/6/2025, Cơ quan CSĐT CATP phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành bắt giữ vợ chồng Lê Văn Đông (SN 1978) và Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) cùng 5 đối tượng khác gồm Ngô Việt Dũng (SN 1995, trú tại Phú Thọ); Trần Quốc An (SN 1984, nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện pháp y Tâm thần Trung ương), Cao Thị Bích Hằng (SN 1983, trú tại xã Thường Tín, Hà Nội); Trịnh Tứ Hiếu (SN 1997) và Trần Tuấn Phương (SN 1971, đều trú tại Thanh Hóa) là bệnh nhân đang được áp dụng chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi biển - khu du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Đột kích bãi biển bắt quả tang ổ "bay lắc"

Từ kết quả đấu tranh ban đầu, ngay trong đêm 7/6, rạng sáng 8/6, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã triệu tập cán bộ, nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại một khách sạn ở khu du lịch Sầm Sơn về cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Căn cứ kết quả đấu tranh với các đối tượng về hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, kết hợp tài liệu chứng cứ thu thập được, trong các ngày 7-9/6/2025, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đồng loạt khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại khu du lịch Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Hà Nội và các đối tượng liên quan về hành vi "Đưa, nhận hối lộ". Qua khám xét, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã thu giữ, tạm giữ nhiều tài liệu, tang vật vụ án trị giá hàng chục tỷ đồng.

Cặp vợ chồng Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh.

Cũng tại thời điểm CATP Hà Nội bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan, đã xác định có 22 đối tượng có quyết định chữa bệnh bắt buộc, nhưng không có mặt tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội xác định các đối tượng hoạt động phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, phức tạp. Trước sự việc này, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT CATP và các đơn vị liên quan tập trung điều tra, xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

Khởi tố 49 bị can với 7 tội danh

Ngày 18/6/2025, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra ngày 7/6/2025 tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa. Ngày 23/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bổ sung vụ án "Làm sai lệch hồ sơ vụ án" quy định tại Điều 375 BLHS, liên quan đến vụ án nêu trên.

Cho đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 49 bị can về các tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Làm sai lệch hồ sơ vụ án".

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, cho biết qua phân loại nhóm đối tượng của cơ quan điều tra, Viện Pháp y tâm thần Trung ương có 34 bị can; Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa có 2 bị can; Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần miền núi phía Bắc 3 bị can và 10 bị can khác...

Phân loại theo tội danh khởi tố thì có 6 bị can phạm tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; 35 bị can phạm tội "Nhận hối lộ"; 1 bị can phạm tội "Nhận hối lộ và Đưa hối lộ"; 1 bị can phạm tội "Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ"; 1 bị can phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; 2 bị can phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; 1 bị can phạm tội "Môi giới hối lộ"; 1 bị can phạm tội "Đưa hối lộ" và 1 bị can phạm tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ án".

Các đối tượng liên quan đến vụ án bị Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội khởi tố.

Quá trình điều tra xác định năm 2016, sau khi phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Nguyễn Thị Mai Anh bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Tại đây, Mai Anh đã cấu kết với các cán bộ, giám định viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để được ra ngoài.

Năm 2020, Mai Anh tiếp tục phạm tội "Làm giả con dấu, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và tiếp tục được bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Năm 2023, Mai Anh lại tiếp tục phạm tội "Gây rối trật tự công cộng" cùng với chồng là Lê Văn Đông, sau đó cả 2 vợ chồng Mai Anh đều bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh, Mai Anh đã hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của Viện này để bố trí vợ chồng Mai Anh và Đông mỗi người 1 phòng riêng, có điều hòa và thiết bị âm thanh để tổ chức ăn chơi, sử dụng ma túy và được ra ngoài. Từ đó, Mai Anh đặt vấn đề với lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương để lo "chạy" kết luận giám định tâm thần cho các bị can khác.

Mai Anh đã nhận của nhiều trường hợp "chạy giám định" hàng tỷ đồng, sau đó chuyển cho Trần Văn Trường - nguyên Viện trưởng Viện Pháp tâm thần Trung ương vài trăm triệu... Trường nhận và chia cho các thành viên Hội đồng giám định.

Sau khi nhận tiền, các giám định viên viết thêm vào hồ sơ bệnh án các biểu hiện của bệnh tâm thần hoặc viết không đúng về tình trạng bệnh để có kết luận phù hợp so với hồ sơ bệnh (không tâm thần nhưng vẫn kết luận bị tâm thần); mục đích để các trường hợp này được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, Mai Anh móc nối với nhân viên Khoa Giám định, phòng Kế hoạch tổng hợp để nắm thông tin gia đình các bị can đến giám định và đặt vấn đề "chạy giám định", từ đó hưởng lợi hàng tỷ đồng.

"Việc điều tra, xử lý các đối tượng trong vụ án đã kịp thời ngăn chặn được nhiều đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng lợi dụng việc bắt buộc chữa bệnh để trốn tránh trách nhiệm hình sự và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Qua kết quả điều tra, CATP Hà Nội xác định ý nghĩa lớn nhất trong việc này đó là đưa các đối tượng có hành vi phạm tội đã được kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng thực trạng bệnh, không khách quan phải chịu trách nhiệm và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi phạm tội do mình gây ra. Thời gian tới, CATP Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng và xử lý triệt để vụ án, góp phần giữ gìn an ninh, bảm đảm trật tự an toàn xã hội địa bàn Thủ đô", Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.

Trong vụ án liên quan đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương, thành phố Hà Nội và một số đơn vị, địa phương, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ 2 ôtô, 1 xe máy điện; hơn 4,7 tỷ đồng , 4.500 USD ; 5 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 3,413 tỷ đồng; 1 sổ tiết kiệm trị giá 55.294 USD ; 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 26,981 gam ma túy (Methamphetamin); 16,227 gam ma túy (cần sa); 0,225 gam ma túy (MDMA); 2,605 gam ma túy (Ketamin); 8 chiếc đồng hồ và 60 điện thoại di động các loại; 3 bộ máy tính bàn; 12 bộ loa, âm ly, thiết bị chỉnh âm thanh các loại.