Tránh góc khuất camera, nam sinh trộm hàng chục sản phẩm tại Circle K

Do thường xuyên mua hàng, Nguyễn Vũ Huy Hoàng biết tại siêu thị Circle K có điểm khuất camera và lợi dụng để trộm cắp hàng chục sản phẩm chăm sóc da, thực phẩm của siêu thị.

Khoảng 18h15 ngày 7/10/2025, Tổng đài 113 Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện đối tượng trộm cắp tài sản tại siêu thị Circle K trên đường Phú Diễn, phường Phú Diễn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Phú Diễn khống chế và bắt giữ nam thanh niên có hành vi trộm cắp tài sản.

Cảnh sát 113 CATP Hà Nội bàn giao Nguyễn Vũ Huy Hoàng cho CA phường Phú Diễn điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên được xác định là Nguyễn Vũ Huy Hoàng (SN 2006, trú tại xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình).

Hoàng khai nhận trong 2 ngày 28 và 29/9 từng trộm cắp tài sản tại siêu thị này. Ngày 7/10, Hoàng quay lại, dự định tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, thì bị nhân viên siêu thị phát hiện, báo lực lượng Công an.

Nguyễn Vũ Huy Hoàng thường xuyên mua hàng tại cửa hàng tiện lợi Circle K trên đường Phú Diễn và biết trong siêu thị có điểm khuất nhân viên không thể nhìn thấy từ quầy thu ngân nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Lựa chọn thời gian lúc nửa đêm, trong 2 ngày 28 và 29/9, Hoàng đeo ba lô đi bộ từ phòng trọ đến siêu thị, mở cửa đi vào trong đi thẳng tới khu vực tủ lạnh để đồ ăn và khu vực đồ dùng cá nhân để trộm cắp.

Thống kê ban đầu cho thấy, Hoàng trộm cắp chủ yếu là mỹ phẩm như lọ xịt nước hoa, sữa dưỡng thể, sữa rửa mặt, nước dưỡng tóc cùng hàng loạt thực phẩm ăn liền...

Hiện Công an phường Phú Diễn đã tiếp nhận đối tượng, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.