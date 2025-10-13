Vụ tìm thấy thi thể nữ sinh: Người mẹ đề nghị làm rõ những nghi vấn

Kết quả giám định ADN xác định thi thể được phát hiện tại địa bàn tỉnh Ninh Bình là nữ sinh ở Hà Nội mất tích hơn 20 ngày qua.

Thông tin trên được bà Phương Thủy, mẹ nữ sinh mất tích cách đây hơn 20 ngày, xác nhận với phóng viên.

Sau khi nhận được kết quả, bà Thủy đã đến cảm ơn chính quyền địa phương đã tổ chức lo hậu sự cho con gái.

Như tin đã đưa, chiều 11/9, Phương xin phép mẹ đi chơi và di chuyển bằng xe đạp điện từ nhà đến Lotte Tây Hồ. Khoảng 16h, bà Thủy liên lạc với con qua messenger, Phương trả lời vẫn đang ở đó. Tuy nhiên, chỉ hơn một tiếng sau, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy.

Hình ảnh nữ sinh rời khỏi nhà ngày 11/9.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà Thủy ngay trong đêm đó đã đến Công an phường Đông Ngạc trình báo, nhờ sự giúp đỡ tìm kiếm con gái. Suốt đêm hôm đó, người mẹ không chợp mắt, mong con trở về. Sáng hôm sau, bà lại tìm đến Lotte Tây Hồ để nhờ công an trích xuất camera.

Chiều 12/9, khi thông tin tìm con được bà Thủy đăng tải trên mạng xã hội, một người dân đi câu tôm báo tin nhặt được ví cùng balo của Phương ở mép sông gần đền Rừng (phường Bồ Đề, Hà Nội).

Tìm đến nơi, bà Thủy được người này đưa giấy tờ tùy thân, áo mưa, mũ bảo hiểm của Phương.

Đến trưa 14/9, bà Thủy phát hiện chiếc xe đạp điện của con gái dựng bên ven đường gần khu vực trên. Người mẹ cho biết đã nhiều lần đề nghị được trích xuất thêm camera quanh khu vực phát hiện đồ đạc nhưng chưa có kết quả.

Ngày 16/9, khi nghe tin có thi thể được phát hiện ở tỉnh Nam Định (cũ), nay là tỉnh Ninh Bình với đặc điểm tương đồng, bà Thủy tức tốc tìm đến. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của bà Thủy để so sánh.

"Ngày 7/10, chúng tôi nhận được kết quả xét nghiệm ADN. Thi thể tìm thấy ở xã Nam Hồng, Ninh Bình, chính là con gái tôi", bà Thủy cho hay.

Điểm bất thường cần được giải đáp

Theo bà Phương Thủy, khi đến khu vực đền Rừng, phường Bồ Đề (quận Long Biên cũ) - nơi phát hiện đồ cá nhân của con gái, 2 người dân kể rằng có 2 thanh niên dắt xe đạp điện đến và bỏ lại vào khoảng 17h ngày 11/9 (thời điểm nữ sinh mất liên lạc).

Qua trích xuất camera, bà Thủy xác nhận Phương có xuất hiện tại khu vực quận Long Biên (cũ), nhưng hình ảnh của nữ sinh này cũng như 2 thanh niên trên không được tìm thấy ở bất kỳ camera nào quanh khu vực đền Rừng.

Bà Thủy mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ các thông tin người dân cung cấp để làm sáng tỏ nguyên nhân.