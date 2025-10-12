Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tìm thấy thi thể nữ sinh đại học mất tích bí ẩn suốt 1 tháng

  • Chủ nhật, 12/10/2025 21:17 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Thi thể được phát hiện tại khu vực thuộc tỉnh Nam Định (cũ) được xác định là nữ sinh Trường Đại học Ngoại ngữ mất tích bí ẩn cách đây 1 tháng.

Tối 12/10, bà Phạm Thủy cho biết, gia đình tìm thấy thi thể con gái bị mất tích cách đây 1 tháng ở khu vực huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ (nay là Ninh Bình).

Con gái bà Thuỷ là Bùi Bích Phương (22 tuổi, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội, sinh viên Đại học Ngoại ngữ) mất tích từ ngày 11/9.

Thi thể nạn nhân tìm thấy được xác nhận là chị Phương, sau khi kết quả giám định ADN cho thấy trùng khớp.

Khoảng cách thi thể được tìm thấy với địa điểm cuối cùng ghi nhận của nữ sinh khoảng 120 km, tính theo đường sông.

Bà Thủy cho hay, kết quả giám định tử thi không phát hiện dấu hiệu bất thường nào, tuy nhiên, gia đình vẫn cho rằng chị Phương bị sát hại. Do đó, bà Thủy đã gửi đơn đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của con gái tới Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình.

Nu sinh mat tich anh 1

Hình ảnh nữ sinh trước khi mất tích.

Trước đó, chiều 11/9, chị Phương buồn chán vì mâu thuẫn với bạn nên bà Thủy động viên con gái ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. Gần 15h cùng ngày, qua điện thoại, nữ sinh 22 tuổi báo với mẹ đang ở Lotte Mall Tây Hồ (phường Tây Hồ, Hà Nội).

Đến 17h, bà gọi cho con nhưng không thấy con bắt máy. Khoảng 3 tiếng sau, cảm thấy bất an, bà Thủy trình báo Công an phường Đông Ngạc.

Khoảng 22h ngày 12/9, người mẹ nhận được điện thoại từ một người dân ở khu vực đền Rừng (phường Bồ Đề, Hà Nội) báo tìm thấy giấy tờ tùy thân của chị Bùi Bích Phương ở gần mép sông Hồng. Sau khi đến lấy giấy tờ của con, bà Thủy tiếp tục trình báo Công an phường Đông Ngạc.

Đến trưa 14/9, bà Thủy quay lại khu vực trên thì bất ngờ phát hiện chiếc xe đạp điện của con gái.

Mẹ của nữ sinh cho biết có 2 người dân kể rằng chiếc xe đạp điện được 2 thanh niên dắt đến và bỏ lại vào khoảng 17h ngày 11/9 - thời điểm chị Phương mất liên lạc.

Theo bà, dữ liệu camera xác định chị Phương xuất hiện tại khu vực quận Long Biên (cũ) nhưng hình ảnh của nữ sinh này cũng như 2 thanh niên trên không được tìm thấy ở bất kỳ camera nào quanh khu vực đền Rừng.

Ngày 15/9, mẹ của nữ sinh đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội trình báo.

Cùng ngày, bà Thủy nhận được cuộc gọi của một người dân ở khu vực huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (cũ) về việc phát hiện một thi thể có nhận dạng giống với chị Phương, được tìm thấy từ hôm 13/9.

Minh Tuệ/ VTC News

