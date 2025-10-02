Điều tra vụ nữ sinh tử vong trong khuôn viên trường cao đẳng ở TP.HCM

Khi bảo vệ đi tuần tra trong khuôn viên nhà trường thì phát hiện cô gái nằm bất động dưới sân, lực lượng y tế có mặt, xác định nạn nhân đã tử vong.

Tối 1/10, Công an TP.HCM phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một nữ sinh tử vong tại khuôn viên một trường cao đẳng trên địa bàn phường Phước Long.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, một nữ sinh được phát hiện nằm bất động dưới sân khu B, nghi rơi từ tầng 6 của tòa nhà trong trường.

Khi phát hiện, nhân viên bảo vệ đã báo ngay cho lực lượng y tế nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận thông tin từ các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực sân vắng người, trời mưa lớn, gây khó khăn cho công tác ghi nhận và thu thập chứng cứ.

Công an đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và tiến hành các bước điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ sinh ngay trong đêm.