Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Điều tra vụ nữ sinh tử vong trong khuôn viên trường cao đẳng ở TP.HCM

  • Thứ năm, 2/10/2025 08:50 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Khi bảo vệ đi tuần tra trong khuôn viên nhà trường thì phát hiện cô gái nằm bất động dưới sân, lực lượng y tế có mặt, xác định nạn nhân đã tử vong.

Tối 1/10, Công an TP.HCM phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một nữ sinh tử vong tại khuôn viên một trường cao đẳng trên địa bàn phường Phước Long.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, một nữ sinh được phát hiện nằm bất động dưới sân khu B, nghi rơi từ tầng 6 của tòa nhà trong trường.

Khi phát hiện, nhân viên bảo vệ đã báo ngay cho lực lượng y tế nhưng nạn nhân đã tử vong.

nu sinh tu vong, trong khuon vien, truong cao dang, TP.HCM anh 1

Nhận tin báo, Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận thông tin từ các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực sân vắng người, trời mưa lớn, gây khó khăn cho công tác ghi nhận và thu thập chứng cứ.

Công an đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và tiến hành các bước điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ sinh ngay trong đêm.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cẩm nang thi hành án dân sự" đáp ứng nhu cầu tra cứu nhanh, chính xác các quy định của pháp luật thi hành án dân sự và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của tòa án, đồng thời chỉ ra một số vướng mắc trong các quy định của pháp luật khi áp dụng vào các tình huống thi hành án cụ thể.

https://tienphong.vn/dieu-tra-vu-nu-sinh-tu-vong-trong-khuon-vien-truong-cao-dang-o-tphcm-post1783162.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

nữ sinh tử vong trong khuôn viên trường cao đẳng TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh nữ sinh tử vong trong khuôn viên trường cao đẳng TP.HCM

    Đọc tiếp

    Phong kham lien tuc bi xu phat nang nhung van ton tai? hinh anh

    Phòng khám liên tục bị xử phạt nặng nhưng vẫn tồn tại?

    3 giờ trước 06:43 2/10/2025

    0

    Phòng khám này liên tục bị xử phạt vì bị phát hiện có nhiều hành vi vi phạm, không tuân thủ các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và sự an toàn của người bệnh, nhưng vẫn ung dung tồn tại?

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý