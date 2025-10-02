Giấu thân phận, người đàn ông nước ngoài nhập cảnh trái phép

Do nợ xấu, bị cấm xuất cảnh nên người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc đã liên hệ nhờ một đối tượng là chủ nhà hàng lẩu bò ở Việt Nam giúp nhập cảnh trái phép.

22h40 ngày 31/8/2025, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) kiểm tra hành chính cơ sở lưu trú Thiên An Hotel, địa chỉ tại phường Yên Hòa. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc xuất trình hộ chiếu số EM40944xx nhưng không có visa theo quy định.

Đối tượng khai tên Zhang Shuang, sinh năm 1994, quốc tịch Trung Quốc. Người này cho biết visa đang do Wu Gan, chủ nhà hàng Lẩu bò Đỉnh Ngưu Khí Triều Sơn, ở phố Trung Hòa, phường Yên Hòa giữ.

Cơ quan Công an làm việc với người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Quá trình điều tra, cơ quan công an được biết nhà hàng lẩu bò được Wu Gan thuê một người Việt Nam đứng tên làm chủ, còn đối tượng này chỉ điều hành. Rất ít khi Wu Gan xuất hiện tại nhà hàng. Do vậy, Công an phường Yên Hòa đã cử cán bộ theo dõi di biến động của đối tượng.

Sau nhiều ngày mật phục, Wu Gan cũng lộ diện. Ngay lập tức, tổ công tác Công an phường Yên Hòa đã đưa đối tượng về trụ sở làm việc, đồng thời báo cáo và phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội để làm rõ.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, cả hai không có thông tin nhập cảnh vào Việt Nam theo đường chính ngạch. Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ Zhang Shuang thực chất sinh năm 1982, quốc tịch Trung Quốc, hộ chiếu số E436444xx.

Do nợ xấu nên bị hạn chế xuất cảnh tại Trung Quốc, Zhang Shuang đã liên hệ với Wu Gan qua ứng dụng Wechat để nhờ giúp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với chi phí 40.000 NDT (tương đương gần 150 triệu đồng).

Trong đó, 25.000 NDT trả công cho Wu Gan, 13.000 NDT chi phí qua sông ở cửa khẩu Đông Hưng, và 2.000 NDT trả cho tài xế đưa sang Việt Nam.

Đối tượng Wu Gan - người giúp Zhang Shuang nhập cảnh trái phép.

Ngày 12/4/2025, Zhang Shuang được các đối tượng người Trung Quốc đưa qua đường sông tại khu vực Cửa khẩu Đông Hưng sang Việt Nam, sau đó tiếp tục di chuyển bằng ô tô do một người đàn ông Việt Nam điều khiển.

Đến 22h30 ngày 19/4/2025, Zhang Shuang có mặt tại cửa hàng Lẩu bò Đỉnh Ngưu Khí Triều Sơn. Ngày hôm sau, Wu Gan bố trí nhân viên đưa Zhang Shuang đến thuê phòng tại Thiên An Hotel để lưu trú.

Về phía Wu Gan, đối tượng này khai nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2023 bằng hộ chiếu phổ thông. Sau khi hộ chiếu hết hạn, Wu Gan nhiều lần mua thị thực qua mạng xã hội. Tháng 11/2024, Wu Gan mở cửa hàng Lẩu bò Đỉnh Ngưu Khí Triều Sơn. Khi Zhang Shuang liên hệ xin việc, Wu Gan đã cung cấp số điện thoại của đường dây đưa người nhập cảnh trái phép để Zhang Shuang tự liên hệ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Wu Gan về hành vi "Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép".

Sau khi Zhang Shuang đến Việt Nam, Wu Gan bố trí ăn ở và thỉnh thoảng Zhang Shuang phụ giúp tại quán.

Công an phường Yên Hòa nhận định hành vi của Wu Gan có dấu hiệu phạm tội "Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ việc được Công an phường Yên Hòa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các cơ sở lưu trú, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cần nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm quy định về quản lý người nước ngoài, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.