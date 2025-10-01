Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn

Bốn thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi H. trên đường ở Bắc Ninh dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương đã bỏ trốn về Lào Cai.

Nhóm thanh niên sử dụng dao, kiếm tự chế đuổi đánh người đi đường. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Tối 27/9, trên tuyến đường tỉnh lộ 277, đoạn qua thôn Quan Độ, xã Văn Môn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đạp điện, khiến bé 6 tuổi tử vong, 3 người khác bị thương.

Công an xã Văn Môn huy động lực lượng tới hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân.

Qua xác minh, Cơ quan công an làm rõ vụ việc bắt nguồn từ việc nhóm thanh niên nói trên chạy xe máy không biển số, mang theo hung khí truy đuổi Hà Văn H. (SN 2008, quê Lai Châu, hiện tạm trú xã Tam Giang, Bắc Ninh). Trong quá trình bỏ chạy, H. va chạm với xe đạp điện do chị Nguyễn Thị H. (SN 2007) lái, chở theo hai cháu nhỏ.

Vụ va chạm khiến cháu N.B.A (SN 2019) tử vong do chấn thương sọ não, còn chị H. và cháu Đ.X.P. (SN 2021) bị thương nhẹ. Riêng Hoàng đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Quá trình điều tra, Công an xã Văn Môn xác định các người liên quan, gồm: Tráng Thành Lương (SN 2006), Lý Văn Ngọc (SN 2007), Sùng A V. (SN 2009) và Ma Văn T. (SN 2009).

Phương tiện nhóm thanh niên sử dụng đều không gắn biển kiểm soát. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Sau khi biết H. gây tai nạn chết người, nhóm này vứt hung khí tại bãi đất trống ở xã Văn Môn, rồi bỏ trốn về Lào Cai trong đêm.

Với sự phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an tỉnh Lào Cai, các đối tượng đã bị truy bắt, tạm giữ cùng toàn bộ tang vật.

Bước đầu, nhóm thanh niên thừa nhận hành vi lái xe máy tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí đuổi đánh Hoàng, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 thanh niên trên để tiếp tục điều tra, xử lý.