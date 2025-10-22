Xét xử 2 cựu kiểm sát viên trong vụ 'chạy án' tại Lào Cai

TAND Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vương Anh Thư (SN 1968, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Lộc Phát 68) về tội "Môi giới hối lộ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan, bị cáo Lê Thị Khánh Vân (sinh năm 1971, trú tại phường Cam Đường, Lào Cai, cựu kiểm sát viên trung cấp, Phó trưởng phòng 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Các bị cáo Cao Quang Hưng (sinh năm 1971, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội, nhân viên Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 2) và Phạm Thị Thu (sinh năm 1975, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội, cựu Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao) cùng bị đưa ra xét xử về tội "Môi giới hối lộ".

Ảnh: Minh họa.

Theo cáo trạng truy tố, ông Nguyễn Văn Thái và 9 người thân là bị cáo trong vụ án "Chống người thi hành công vụ", do Tòa án nhân dân thị xã Sa Pa (cũ), tỉnh Lào Cai xét xử sơ thẩm vào tháng 2/2023. Bản án sơ thẩm tuyên phạt ông Thái và người thân mức án tù có thời hạn và tù có thời hạn nhưng cho hưởng án treo.

Với mong muốn được chuyển từ hình phạt tù giam sang hưởng án treo và miễn trách nhiệm hình sự cho người thân trong gia đình, ông Nguyễn Văn Thái đã liên hệ chuyển tiền cho Vương Anh Thư để nhờ giúp "chạy án".

Quá trình trao đổi, Vương Anh Thư nói sẽ giúp người thân trong gia đình ông Thái được án treo với số tiền khoảng 500 triệu đồng/người. Bị cáo Thư tìm đến bị cáo Hưng để nhờ giúp đỡ. Bị cáo Hưng vốn có quan hệ quen biết từ trước với cựu Kiểm sát viên Phạm Thị Thu. Hưng sau đó liên hệ nhờ Thu giúp đỡ.

Còn bị cáo Lê Thị Khánh Vân là kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án nói trên. Do có quen biết với bị cáo Vân, bị cáo Thu đã gọi điện nhờ Vân giúp. Vân nói vụ án này phức tạp.

Ngày 25/5/2023, Phạm Thị Thu lên Lào Cai gặp Lê Thị Khánh Vân trao đổi về việc vận dụng, áp dụng án treo. Bị cáo Vân chỉ nhận lời giúp 5 người được hưởng án treo với số tiền 2 tỷ đồng .

Qua các khâu trung gian "đội giá", từ ngày 19/5/2023 đến ngày 14/7/2023, ông Nguyễn Văn Thái đã liên hệ và chuyển khoản cho Vương Anh Thư 17 lần với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng để nhờ Vương Anh Thư liên hệ với người có thẩm quyền giúp đỡ.

Sau đó, Thư chuyển khoản cho Cao Quang Hưng 6 lần với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng và giữ lại hơn 1 tỷ đồng để hưởng lợi. Ngày 15/6/2023, Hưng trực tiếp đưa cho Phạm Thị Thu số tiền 2,4 tỷ đồng và giữ lại 400 triệu đồng để hưởng lợi.

Trước đó, vụ án này đã được đưa ra xét xử nhưng phải trì hoãn.