Phòng khám liên tục bị xử phạt nặng nhưng vẫn tồn tại?

Phòng khám này liên tục bị xử phạt vì bị phát hiện có nhiều hành vi vi phạm, không tuân thủ các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe và sự an toàn của người bệnh, nhưng vẫn ung dung tồn tại?

Ngày 1/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Hoàn Cầu (Phòng khám đa khoa (PKĐK) Hoàn Cầu; địa chỉ 80-82 Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn, TP.HCM) số tiền 127,5 triệu đồng.

Nguyên nhân do công ty này đã cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động KCB; quảng cáo dịch vụ KCB cũng vượt quá phạm vi chuyên môn.

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu liên tục bị phát hiện vi phạm và bị xử phạt nhiều lần.

Ngoài bị phạt tiền, PKĐK Hoàn Cầu còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 3 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn trong 2 tháng, buộc phải tháo gỡ, xóa quảng cáo thiếu nội dung chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động KCB.

Bên cạnh đó, bác sĩ Đỗ Ngọc Anh Khoa và điều dưỡng Rơ Ô H'Truyên thuộc PKĐK Hoàn Cầu cũng bị phạt mỗi người 2 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB trong thời hạn 2 tháng.

Thời gian qua, PKĐK Hoàn Cầu liên tục bị phát hiện có những hành vi vi phạm và bị xử phạt nhiều lần, tuy nhiên cơ sở vẫn tồn tại? Cuối tháng 8/2025, Phòng Kiểm tra - Pháp chế của Sở (trước đây là Thanh tra Sở Y tế) cùng các chuyên gia Sản, Ngoại khoa và Da liễu của các bệnh viện thành phố phối hợp UBND phường Chợ Lớn tiến hành kiểm tra PKĐK Hoàn Cầu, qua đó đã phát hiện phòng khám có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền", bác sĩ vi phạm từng có 2 chứng chỉ hành nghề.

Theo phản ánh của người dân qua đường dây nóng của Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế, PKĐK Hoàn Cầu có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền". Ban đầu bệnh nhân được tư vấn thực hiện hút thai với chi phí thấp, nhưng trong quá trình thủ thuật, khi cảm thấy đau, họ lại bị yêu cầu chuyển sang gói dịch vụ cao cấp với chi phí 29,8 triệu đồng…

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới nhất của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đối với Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện PKĐK Hoàn Cầu đã cung cấp dịch vụ KCB vượt quá phạm vi chuyên môn (phá thai 7 tuần 5 ngày) và quảng cáo không đúng quy định. Theo tường trình của bác sĩ N.T.N, người thực hiện phá thai bằng hút chân không, có sử dụng thuốc Seduxen tiền mê cho bệnh nhân nhưng trong hồ sơ bệnh án không thể hiện, đơn thuốc trong hồ sơ bệnh án không tương đồng với thuốc mà bệnh nhân cung cấp thông tin cho Phòng Kiểm tra - Pháp chế.

Ngoài ra, theo hồ sơ lưu tại Sở Y tế tỉnh Bình Dương (cũ), bác sĩ N.T.N từng được phát hiện có 2 chứng chỉ hành nghề KCB với phạm vi hoạt động chuyên môn là KCB chuyên khoa Sản - Kế hoạch hóa gia đình, các chứng chỉ này được cấp bởi Sở Y tế TP Hải Phòng ngày 15/10/2013 và Sở Y tế TP Hà Nội ngày 12/4/2019.

Ngày 16/6/2023, Sở Y tế TP Hà Nội kiểm tra và đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật đối với bác sĩ N.T.N vì thực hiện KCB quá phạm vi hoạt động chuyên môn (chứng chỉ do Sở Y tế TP Hà Nội cấp). Đến tháng 10/2023, bác sĩ này sử dụng chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế TP Hải Phòng cấp để thực hiện phá thai 21 tuần 6 ngày tại một PKĐK tại tỉnh Bình Dương (cũ)…

Trước đó, vào cuối năm 2024, PKĐK Hoàn Cầu cũng đã bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM ban hành quyết định xử phạt do có loạt hành vi vi phạm gồm: Nhân viên y tế không đeo biển tên; sổ KCB không ghi chép đầy đủ; vi phạm về quảng cáo dịch vụ KCB. Với loạt vi phạm này, PKĐK Hoàn Cầu bị phạt 44,7 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 3 tháng.

Vào tháng 8/2024, PKĐK Hoàn Cầu cũng đã bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt 32 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động KCB 1 tháng do vi phạm quảng cáo. Hay cuối tháng 7/2023, PKĐK Hoàn Cầu cũng đã bị phạt 38,7 triệu đồng vì có nhiều vi phạm. Bác sĩ chuyên khoa Sản phụ khoa Phạm Thị Thanh Thủy của PKĐK này cũng bị phạt 2 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề KCB 2 tháng...

Theo Sở Y tế TP.HCM, PKĐK Hoàn Cầu vi phạm có tính lặp lại trong hoạt động KCB, có nhiều đơn thư phản ánh của người dân và được Thanh tra Sở Y tế đưa vào “danh sách đen” - danh sách kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực y tế…