Nữ sinh viên ở Đà Nẵng bị thao túng tâm lý

Thượng tá Vương Quốc Hội, Trưởng Công an phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị ngăn chặn kịp thời một trường hợp là sinh viên bị các đối tượng thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hương Trà phát hiện nữ sinh viên đang theo học tại một trường Cao đẳng trên địa bàn liên tục gọi điện về gia đình để xin chuyển số tiền lớn.

Nhanh chóng vào cuộc xác minh được biết, sinh viên T.H.L (sinh năm 2007, trú xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa), bị một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an gọi điện thông báo rằng: "L liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và yêu cầu em phải chứng minh mình không liên quan đến vụ việc, nếu không sẽ bị phạt 300 triệu đồng. Nếu muốn chứng minh mình không liên quan vụ án, L phải làm theo hướng dẫn của “Công an giả” và bị cảnh báo nghiêm ngặt tuyệt đối không được tiết lộ nội dung cho bất kỳ ai, kể cả người nhà, nếu không sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng".

Nữ sinh viên L. Ảnh: CACC.

Đối tượng liên tục đe dọa, gây áp lực khiến L hoang mang, lo sợ và cảm thấy bị khống chế về mặt tinh thần. Đối tượng yêu cầu L thuê một khách sạn tốt nhất để làm việc qua mạng với phía "Công an".

Theo đó, L đã đến thuê một phòng tại khách sạn M.T để tham gia cuộc làm việc online qua Zoom. Trong buổi làm việc kéo dài nhiều giờ, có khoảng 6-7 người mặc trang phục công an tham gia, liên tục gây áp lực và đe dọa tinh thần em.

Qua quá trình nói chuyện trực tuyến trên Zoom, các đối tượng yêu cầu L đi vào TP.HCM để gặp một số "công an" khác để làm việc, nhưng L không đồng ý đi. Đồng thời, các đối tượng đã khai thác tâm lý của L khi biết em không muốn tiếp tục học chuyên ngành mầm non hiện tại, mà mong muốn chuyển sang học một chuyên ngành khác phù hợp với sở thích cá nhân.

Từ đó, các đối tượng lợi dụng tâm lý này để dụ dỗ, thuyết phục L đi du học tại Nhật Bản và yêu cầu em phải kiếm đủ số tiền 300 triệu đồng để chuyển vào tài khoản thì mới làm visa được. Các đối tượng yêu cầu L gọi điện cho gia đình để xin tiền và chuyển cho các đối tượng. Bị các đối tượng liên tục đe dọa và dẫn dắt trong cuộc làm việc online, L lo lắng hoảng loạn liên tục gọi điện về gia đình để xin tiền.

Tối 5/10, Công an phường Hương Trà đã tìm được L tại khách sạn M.T (nơi các đối tượng yêu cầu L đến làm việc), trong lúc tâm trạng L rất lo sợ. Cán bộ Công an Phường Hương Trà đã trấn an tinh thần L, tiếp tục tiến hành xác minh làm rõ sự việc. Hiện Công an phường Hương Trà đã liên hệ để đưa L về với gia đình.