Tiến độ giải quyết vụ tai nạn làm nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về tiến độ giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngày 7/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với vụ tai nạn trên. Đến ngày 26/6/2025, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (tài xế xe tải trong vụ tai nạn).

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã trưng cầu giám định thương tích và tâm thần của bị can Nguyễn Văn Bảo Trung theo quy định. Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ và Trung tâm Pháp y Vĩnh Long.

Kết luận, về tâm thần, hiện Trung mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình. Về thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể 90%.

“Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo quy định. Khi có kết quả, Công an tỉnh sẽ tiếp tục thông tin cho các cơ quan báo chí”, Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay.

Liên quan đến việc xử lý cán bộ sai phạm trong quá trình xử lý vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với vụ tai nạn trên, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức họp, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long chờ kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao, theo đơn tố giác về tội phạm của gia đình cháu Trân liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên. Khi có kết quả giải quyết của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao, Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ căn cứ tính chất, mức độ, trách nhiệm, hành của từng cá nhân để xem xét xử lý.

Về vụ án giết người (cha của Nguyễn Ngọc Bảo Trân dùng súng bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung, sau đó tự sát) xảy ra ngày 28/4/2025 tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Vĩnh Xuân), ngày 30/9 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án, do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.

Cũng liên quan đến vụ án, Viện KSND khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long vừa trả lời đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, ngụ xã Trà Côn, Vĩnh Long) - mẹ của cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Theo đó, ngày 29/9 vừa qua, cơ quan này nhận được công văn của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao về việc phối hợp trong công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Ngày 1/10, Viện KSND khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp tài liệu theo yêu cầu để phục của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao.