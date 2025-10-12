Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Kiểm tra đột xuất phát hiện 16 đối tượng dương tính với ma túy

  • Chủ nhật, 12/10/2025 20:52 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, đơn vị đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí trên địa bàn, qua đó phát hiện 16 đối tượng dương tính với chất ma túy, tạm giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, vào lúc 0h15 ngày sáng 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ, tiến hành kiểm tra đột xuất 3 cơ sở kinh doanh bar, quán bia, karaoke, gồm: Công ty TNHH MTV INU (đường Trần Phú, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ); Công ty cổ phần thương mại dịch vụ IVY (quán Cáo & Cừu Beer Club, đường Võ Văn Kiệt, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ); Karaoke Hollywood, Boss Beer (tầng 9, tòa nhà Ánh Quang Plaza, đường Tôn Đức Thắng, phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ).

ma tuy anh 1

Các đối tượng được đưa về Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc.

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận tại 3 địa điểm trên có 335 khách, nhân viên đang hoạt động. Tiến hành kiểm tra, các cơ sở này vi phạm các lỗi, như: Chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh (bản chính); tổ chức các hình thức vui chơi, giải trí ngoài khung thời gian từ 8 đến 24h; chưa xuất trình hợp đồng lao động của nhân viên; hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ; cho khách sử dụng Shisha, bóng cười… Tiến hành test ma túy, cơ quan chức năng phát hiện 16 trường hợp dương tính.

ma tuy anh 2

1 trong 3 địa điểm bị cơ quan Công an kiểm tra đột xuất.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản tạm giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan, như: bình chứa khí cười; dụng cụ pha chế, sử dụng Shisha; rượu ngoại…

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đang tiến hành sàng lọc, làm việc với từng đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

Đang dùng 'tiệc ma túy', nhóm dân chơi bị bắt giữ

Đang cùng nhau sử dụng ma túy, nhóm thanh niên bị lực lượng Công an xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) phát hiện và bắt giữ.

35:2078 hôm qua

Thông tin mới vụ vây bắt 2 xe đầu kéo chở nửa tấn ma túy vào Việt Nam

Để triển khai vây bắt 2 xe đầu kéo chở 500 kg ma túy từ Lào về Việt Nam, Ban chuyên án xác định 2 phương án, huy động 120 cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án.

18:11 9/10/2025

Vụ 314 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện: Tạm giữ 14 đối tượng

Tính đến 9h30 ngày 8/10, Công an tỉnh An Giang đã vận động và truy tìm đầy đủ 314/314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).

14:14 8/10/2025

https://vov.vn/phap-luat/kiem-tra-dot-xuat-phat-hien-16-doi-tuong-duong-tinh-voi-ma-tuy-o-can-tho-post1237374.vov

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

ma túy Cần Thơ Shisha Boss Thành phố Cần Thơ Đường Tôn Đức Thắng

    Đọc tiếp

    Vi sao DJ Ngan 98 bi khoi to, bat giam? hinh anh

    Vì sao DJ Ngân 98 bị khởi tố, bắt giam?

    3 giờ trước 14:15 13/10/2025

    0

    Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) bị khởi tố, bắt giam với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả, với doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý