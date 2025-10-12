Kiểm tra đột xuất phát hiện 16 đối tượng dương tính với ma túy

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, đơn vị đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí trên địa bàn, qua đó phát hiện 16 đối tượng dương tính với chất ma túy, tạm giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, vào lúc 0h15 ngày sáng 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ, tiến hành kiểm tra đột xuất 3 cơ sở kinh doanh bar, quán bia, karaoke, gồm: Công ty TNHH MTV INU (đường Trần Phú, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ); Công ty cổ phần thương mại dịch vụ IVY (quán Cáo & Cừu Beer Club, đường Võ Văn Kiệt, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ); Karaoke Hollywood, Boss Beer (tầng 9, tòa nhà Ánh Quang Plaza, đường Tôn Đức Thắng, phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ).

Các đối tượng được đưa về Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc.

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận tại 3 địa điểm trên có 335 khách, nhân viên đang hoạt động. Tiến hành kiểm tra, các cơ sở này vi phạm các lỗi, như: Chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh (bản chính); tổ chức các hình thức vui chơi, giải trí ngoài khung thời gian từ 8 đến 24h; chưa xuất trình hợp đồng lao động của nhân viên; hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ; cho khách sử dụng Shisha, bóng cười… Tiến hành test ma túy, cơ quan chức năng phát hiện 16 trường hợp dương tính.

1 trong 3 địa điểm bị cơ quan Công an kiểm tra đột xuất.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản tạm giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan, như: bình chứa khí cười; dụng cụ pha chế, sử dụng Shisha; rượu ngoại…

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đang tiến hành sàng lọc, làm việc với từng đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.