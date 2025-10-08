Vụ 314 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện: Tạm giữ 14 đối tượng

Tính đến 9h30 ngày 8/10, Công an tỉnh An Giang đã vận động và truy tìm đầy đủ 314/314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã tạm giữ 14 đối tượng, trong đó có 9 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự cộng cộng", 5 đối tượng về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Như đã thông tin, vào khoảng 12h48 ngày 5/10, một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 không chấp hành nội quy, quy chế quản lý, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau gây rối.

Lợi dụng việc này, một số học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo số học viên khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài với tổng số 314 học viên.

Công an tỉnh An Giang đã đưa quay lại cơ sở cai nghiện 314/314 học viên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp xuống hiện trường, huy động 100% CBCS Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng bảo đảm duy trì ổn định ANTT tại Cơ sở cai nghiện số 2 và tổ chức truy tìm, vận động số học viên bỏ trốn trở lại cơ sở.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tập trung, khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ sớm xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở cai nghiện ma túy.