Chồng sát hại 2 mẹ con rồi nhảy sông tự tử

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật về vụ án mạng xảy ra tại xã Vĩnh Chân (Phú Thọ) chiều 7/10.

Trước đó, khoảng 14h ngày 7/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của Công an xã Vĩnh Chân về việc: Tại nhà ở của Nguyễn Xuân Sơn (SN 1983), thuộc khu 13 xã Vĩnh Chân, do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, đối tượng Sơn dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1993), là vợ của Sơn và cháu Nguyễn Tuấn Đạt (SN 2017, là con riêng của chị Phượng) khiến chị Phượng và cháu Đạt tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng khiến 2 mẹ con tử vong.

Ngay sau khi gây án, Sơn bỏ chạy ra ven sông Hồng để lại hung khí, rồi nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ giao Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng; đồng thời thành lập các tổ công tác chốt chặn, truy tìm đối tượng Sơn.

Đối tượng Nguyễn Xuân Sơn sau khi gây án đã nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Đến 17h cùng ngày, tổ công tác phối hợp cùng người dân đã phát hiện tử thi đối tượng Sơn tại khu vực ven sông Hồng thuộc khu 13, xã Vĩnh Chân.

Được biết, đối tượng Sơn và chị Phượng về ở với nhau từ năm 2022 và đây là người vợ thứ 3 của anh ta, cả hai đang làm công nhân trên địa bàn.