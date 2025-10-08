3 người nước ngoài tham gia đường dây buôn lậu lớn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây "Buôn lậu" lợi dụng hoạt động nhập khẩu hàng gia công tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 - Móng Cái.

Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 9 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, về tội "Buôn lậu".

Theo điều tra, ngày 29/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra, bắt giữ 28 xe sơ mi rơ mooc kéo container tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2.

Cơ quan điều tra tống đạt Quyết định tố tụng đối với Huang HuiGuang (Hoàng Huy Quang).

Các phương tiện và hàng hóa đứng tên 75 doanh nghiệp với 176 tờ khai và đều đã làm thủ tục thông quan, nhập khẩu qua Cửa khẩu Bắc Luân 2, đang trên đường vận chuyển về khu trung chuyển tại xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng nhập lậu, sau đó đưa đi các tỉnh tiêu thụ.

Kết quả kiểm hóa hàng hóa đối với 19/28 container (kiểm tra, đối chiếu hàng hóa trong container với tờ khai nhập khẩu đi kèm) xác định ngoài hàng hóa trong danh mục tờ khai nhập khẩu, các đối tượng đã xen kẹp, trà trộn từ 30% đến 70% hàng nhập lậu với hàng gia công, trong đó có 3/19 container chứa 100% hàng nhập lậu.

Chủng loại hàng hóa chủ yếu là vật dụng thiết yếu như thiết bị máy tính, mực máy in, tủ điện, lốp ôtô, thùng sơn, bàn ghế, cao su non, modem, thiết bị giám sát, thiết bị điện tử… ước tính tổng trị giá hàng hóa nhập lậu trong 19 container đã kiểm hóa khoảng trên 30 tỷ đồng .

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên các container.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng người Việt Nam do Trương Văn Hà (SN 1983, trú tại xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (SN 1989, trú tại phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu, cấu kết với các đối tượng Trung Quốc gồm: Huang HuiGuang (Hoàng Huy Quang, SN 1993); Liu Chuan (Lưu Thuyền, SN 2002 và He Shenshen (Hà Thâm Thâm, SN 1996) thành lập, điều hành các doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu hàng gia công qua Cửa khẩu Bắc Luân 2, trong đó Công ty Thiên Kiến, địa chỉ trụ sở tại thôn Thạch Lựu, xã An Hưng, thành phố Hải Phòng do các đối tượng người Trung Quốc điều hành; Công ty TNHH xuất nhập khẩu và vận tải Khánh Cường, trụ sở tại khu 7, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Quang Hiếu, trụ sở tại thôn Kim Châm, xã An Khánh, thành phố Hải Phòng do Trương Văn Hà, Nông Văn Hậu điều hành.

Hàng hóa nhập lậu được trà trộn, xen kẹp trong các container nhập khẩu hàng gia công.

Đường dây này đã lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cho phép doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu, hàng gia công (thuế nhập khẩu 0%), lấy tên nhiều pháp nhân mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa, trà trộn hàng nhập lậu, không kê khai nộp thuế nhập khẩu, đóng xen kẹp vào các container, vận chuyển qua cửa khẩu chính ngạch rồi vận chuyển đến khu trung chuyển tại xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng nhập lậu giao cho các doanh nghiệp vốn FDI trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc nhiều tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Đà Nẵng.... Phương thức thủ đoạn của các đối tượng tinh vi, buôn lậu với số lượng lớn, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can đối với số đối tượng đã tạm giữ hình sự và tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ triệt để các đối tượng liên quan trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.