Mất tiền tỷ và lĩnh án tù từ việc dùng tài khoản mang tên người khác

TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với Đinh Quang Thiện (SN 1990, trú ở xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên) về các tội "Bắt giữ người trái pháp luật", "Cướp tài sản", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Liên quan, Trần Thanh Phương (sinh năm 2000, ở xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên); Lê Văn Khánh (sinh năm 2000, trú xã Đại Thanh, Hà Nội); Nguyễn Hải Đường (sinh năm 1991, ở xã Thường Tín, Hà Nội) cùng bị xét xử về các tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cướp tài sản".

Là bị hại trong hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật, song Lã Minh Đức (sinh năm 1995, ở phường Hà Đông, Hà Nội) cùng Phùng Thành Luân (sinh năm 2004, trú ở phường Phú Lương, Hà Nội) đều bị truy tố về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản".

Quá trình xét xử cho thấy, tháng 3/2024, thông qua người quen, Đinh Quang Thiện quen biết anh Phan Đặng Mạnh (sinh năm 1989, ở Hà Nội) và nhờ anh này mua giúp một số tài khoản ngân hàng. Nhận lời, anh Mạnh liên hệ với Lã Minh Đức.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Đức sau đó bảo Phùng Thành Luân đến Ngân hàng ACB mở tài khoản mang tên bị cáo này và bán cho anh Mạnh với giá 5 triệu đồng. Kèm số tài khoản mang tên Luân, Đức còn giao cho anh Mạnh 1 sim điện thoại đăng ký OTP (mật khẩu tài khoản ngân hàng) và căn cước công dân của Luân.

Do anh Mạnh mãi không trả tiền mua tài khoản ngân hàng, ngày 1/5/2024, Đức bảo Luân ra ngân hàng khóa tài khoản. Luân thấy trong tài khoản có hơn 1 tỷ đồng nên báo cho Đức biết.

Khoảng 10 ngày sau, Đức chở Luân ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền có trong tài khoản đưa lại cho Đức. Số tiền này, Đức sử dụng để buôn bán "tiền ảo" trên mạng xã hội. Vài hôm sau, Luân hỏi vay và được Đức đưa 120 triệu đồng, lấy từ nguồn tiền trong tài khoản mang tên Luân.

Sau khi phát hiện tài khoản mình sử dụng bị khóa, Thiện tìm đến nhà Luân hỏi chuyện nhưng không gặp. Sau khi tìm hiểm, Thiện biết anh Dương Văn Sang (sinh năm 2003, ở Hà Nội) là anh vợ Luân, nên nhiều lần liên hệ để tìm Luân nhằm giải quyết khúc mắc. Anh Sang cũng được Thiện cho biết, Luân và Đức đã rút toàn bộ hơn 1 tỷ đồng trong tài khoản do Thiện mua và sử dụng.

Ngày 17/5/2024, Thiện hẹn anh Sang và Đức tại một quán cà phê nói chuyện nhưng Đức không thừa nhận việc rút tiền trong tài khoản và nói sẽ tìm Luân để giải quyết. Đức hẹn 10 ngày sau sẽ có câu trả lời.

Sau đó, Thiện liên hệ thì được Đức hẹn đến quán bia "A Béo" ở Hà Đông nói chuyện. Đến quán bia, Thiện rủ thêm nhiều đối tượng, trong đó có Trần Thanh Phương và Lê Văn Khánh.

Khoảng 21h ngày 27/5/2024, nhóm Thiện đến quán bia "A Béo", thì gặp Đức và anh Sang cùng một số người khác. Tại đây, 2 bên nói chuyện với nhau. Đức cho biết không tìm được Luân, đồng thời nói chờ tìm được Luân sẽ giải quyết.

Không đồng tình với cách thức giải quyết của Đức, nhóm Thiện lần lượt rời quán bia và sang quán đối diện ăn cơm. Lúc sau, nhóm Thiện thấy Đức và anh Sang chuẩn bị lên ôtô rời quán "A Béo" nên chặn lại.

Thiện lấy điện thoại gọi cho Nguyễn Hải Đường đến trợ giúp. Sau một hồi giằng co và khi Đường xuất hiện, Đức lập tức bị nhóm Thiện đánh, đấm, tra hỏi về số tiền trong tài khoản. Anh Sang xấn vào can ngăn cũng bị nhóm Thiện đánh.

Cùng thời điểm, điện thoại anh Sang báo vợ anh này gọi đến nên bị một đối tượng trong nhóm Thiện giật lấy kiểm tra tin nhắn và phát hiện Đức, Luân cùng ang Sang thông đồng với nhau về việc chiếm đoạt tiền của Thiện.

Nhóm Thiện vì thế tiếp tục đánh, đấm Đức, đồng thời ép cả anh Sang lên ôtô chở đến một bãi đất trống ở Hà Đông. Tại đây, Đức thừa nhận việc rút tiền của Thiện và xin cho về nhà bán "tiền ảo" để trả nhưng không được đồng ý.

Thiện cùng đồng bọn sau đó chở Đức, anh Sang tới một quán karaoke để sáng hôm sau giải quyết dứt điểm chuyện tiền nong. Tại quán karaoke, Thiện vào mạng xã hội gọi ma túy đến quán karaoke để cả nhóm sử dụng.

Sáng 28/5/2024, Đức liên hệ với người nhà nhờ chuyển 198 triệu đồng vào số tài khoản của một người do Thiện cung cấp. Sau đó, nhóm Thiện đưa Đức đến phòng công chứng để Đức lập hợp đồng bán xe nhằm bù đắp số tiền đã rút trong tài khoản.

Trong khi đó, sau khi chuyển tiền theo yêu cầu của Đức thì người nhà bị cáo này và người nhà anh Sang đi trình báo cơ quan công an về việc 2 người bị nhóm Thiện bắt giữ… Ngay sau đó, tất cả đối tượng liên quan nhanh chóng được đưa về trụ sở công an giải quyết.

Mở tòa xem xét tội trạng của các bị cáo, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đinh Quang Thiện tổng cộng 27 năm tù về cả 3 tội danh bị truy tố. Giữ vai trò giúp sức trong 2 tội danh, Trần Thanh Phương, Lê Văn Khánh và Nguyễn Hải Đường lần lượt bị tuyên phạt từ 16 năm 6 tháng tù đến 19 năm tù.

Với tội "Chiếm giữ trái phép tài sản", Lã Minh Đức, Phùng Thành Luân cũng lần lượt phải lĩnh 30 tháng và 24 tháng tù, song đều được hưởng án treo.