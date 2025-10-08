Cán bộ ngân hàng làm giả hồ sơ, bỏ trốn gần 30 năm

Phòng An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã xác minh, truy bắt và vận động đầu thú các đối tượng truy nã sau nhiều năm lẩn trốn ra nước ngoài.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1957, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng ra Quyết định truy nã từ ngày 1/7/1998 về tội "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa".

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/5/1998, Ngân hàng Công thương Ngô Quyền (Hải Phòng) gửi công văn báo cáo Công an TP Hải Phòng về việc một số cán bộ tại các phòng giao dịch Cầu Đất, Lạch Tray, Lê Lợi, Máy Chai đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định tín dụng, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Phòng An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Oanh.

Ngày 4/6/1998, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, trong đó có Nguyễn Thị Kim Oanh, nguyên cán bộ tín dụng phòng giao dịch Cầu Đất.

Lợi dụng chức vụ, Nguyễn Thị Kim Oanh đã câu kết với các bị can khác dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như hợp thức hóa hồ sơ, giả chữ ký khách hàng, nâng khống giá trị tài sản thế chấp để chiếm đoạt tổng cộng 292 triệu đồng tiền gốc và 51,2 triệu đồng tiền lãi tại hai khoản vay đứng tên người khác. Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, Oanh đã bỏ trốn.

Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, trong suốt nhiều năm, Oanh sử dụng giấy tờ giả mang họ tên, quốc tịch Lào để sinh sống tại Lào.

Sau khi xác định chính xác nơi Oanh lẩn trốn, Công an thành phố Hải Phòng đề nghị lực lượng chức năng của Bộ Công an Việt Nam tại Lào phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ vào ngày 5/9.

Vận động đối tượng Nhất từ Trung Quốc về đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

Còn Đối tượng Phạm Văn Nhất (SN 1990, trú tại phường Nam Đồng, TP Hải Phòng) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng ra Quyết định truy nã về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" từ tháng 4/2021.

Cơ quan Công an xác định đối tượng lẩn trốn sang Trung Quốc. Qua đó, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp, liên hệ với người thân vận động đầu thú thành công.