Công an đưa nhiều thùng tài liệu rời tòa nhà trên đường Tam Trinh

  • Thứ ba, 7/10/2025 22:14 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Tối 7/10, nhiều cảnh sát có mặt tại tòa nhà số 18 Tam Trinh (Hà Nội), thu giữ hàng chục thùng tài liệu đưa lên xe tải rời đi.

Theo Báo Danviet và Người Lao Động, tối 7/10, nhiều cảnh sát tiếp tục làm việc tại tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội. Hàng chục thùng carton được đưa xuống sảnh tầng một, sau đó chuyển lên xe tải rời đi.

Theo ghi nhận của phóng viên, việc vận chuyển diễn ra dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

Bảo vệ tòa nhà số 18 Tam Trinh (Hà Nội) cho biết từ đêm 6/10, công an đã có mặt tại tòa nhà, quá trình làm việc kéo dài suốt đêm và tiếp tục trong ngày 7/10.

Shark Binh, tien so AntEx anh 1

Nhiều thùng tài liệu được chuyển ra xe dưới sự giám sát của cảnh sát.

Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về việc tiếp nhận và xử lý đơn tố giác liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền ảo AntEx.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngay sau khi xuất hiện các thông tin phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ các dấu hiệu vi phạm (nếu có).

Qua rà soát bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của một công dân ở Ninh Bình, phản ánh bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD khi tham gia đầu tư vào dự án AntEx.

"Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận, thụ lý và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong quá trình xử lý", Đại tá Nguyễn Đức Long nhấn mạnh tại buổi họp báo.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin phản ánh liên quan dự án tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình.

Cụ thể, một số nhà đầu tư cho rằng họ bị mất tiền hoặc không rút được vốn sau khi đầu tư vào nền tảng này.

Shark Bình tiền số AntEx Hà Nội Tiền mã hóa Shark Bình tiền số AntEx

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Cong an Ha Noi lam viec voi Shark Binh hinh anh

Công an Hà Nội làm việc với Shark Bình

5 giờ trước 17:43 7/10/2025

0

Công an TP Hà Nội đang làm việc với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) để làm rõ các thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx.

