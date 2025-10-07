'Không có ngoại lệ' trong vụ Shark Bình bị tố cáo liên quan tiền ảo

Công an Hà Nội xác minh thông tin dự án tiền ảo Antex và việc Shark Nguyễn Hòa Bình bị tố cáo liên quan, khẳng định xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Liên quan đến việc ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Nguyễn Hòa Bình) bị tố cáo có liên quan đến dự án tiền ảo Antex, tại cuộc họp báo về tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 3/2025 của Bộ Công an, chiều ngày 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh các thông tin.

Shark Bình (tên đầy đủ Nguyễn Hòa Bình) là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết ngay khi dư luận trên mạng xã hội, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền ảo Antex cũng như việc Shark Nguyễn Hoà Bình và đội ngũ phát triển của đồng tiền ảo Antex có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao mạng xã hội, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh thông tin mà báo chí, mạng xã hội phản ánh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua rà soát, hiện nay Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội Hà Nội đã tiếp nhận một đơn của cá nhân trình báo về việc bị mất hàng chục triệu đồng khi tham gia vào dự án đồng tiền số Antex và đã phân công xác minh, giải quyết tin báo trên theo quy định.

Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được Công an Thành phố tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định theo đúng tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".