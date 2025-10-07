Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

'Không có ngoại lệ' trong vụ Shark Bình bị tố cáo liên quan tiền ảo

  • Thứ ba, 7/10/2025 19:21 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Công an Hà Nội xác minh thông tin dự án tiền ảo Antex và việc Shark Nguyễn Hòa Bình bị tố cáo liên quan, khẳng định xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Liên quan đến việc ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Nguyễn Hòa Bình) bị tố cáo có liên quan đến dự án tiền ảo Antex, tại cuộc họp báo về tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 3/2025 của Bộ Công an, chiều ngày 6/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh các thông tin.

Shark Binh, tien ao Antex anh 1

Shark Bình (tên đầy đủ Nguyễn Hòa Bình) là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết ngay khi dư luận trên mạng xã hội, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền ảo Antex cũng như việc Shark Nguyễn Hoà Bình và đội ngũ phát triển của đồng tiền ảo Antex có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao mạng xã hội, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh thông tin mà báo chí, mạng xã hội phản ánh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua rà soát, hiện nay Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội Hà Nội đã tiếp nhận một đơn của cá nhân trình báo về việc bị mất hàng chục triệu đồng khi tham gia vào dự án đồng tiền số Antex và đã phân công xác minh, giải quyết tin báo trên theo quy định.

Đại tá Nguyễn Đức Long khẳng định những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được Công an Thành phố tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định theo đúng tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "100 câu hỏi giải quyết tranh chấp về thừa kế tại tòa án" góp phần nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho những người tham gia vào việc giải quyết các vụ việc dân sự tại tòa án và nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật giải quyết tranh chấp về thừa kế tới bạn đọc.

https://www.vietnamplus.vn/khong-co-ngoai-le-trong-vu-shark-binh-bi-to-cao-lien-quan-tien-ao-antex-post1068459.vnp

Hằng Trần/Vietnamplus

Shark Bình tiền ảo Antex Hà Nội Tiền mã hóa Shark Bình tiền ảo Antex

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Cong an Ha Noi lam viec voi Shark Binh hinh anh

Công an Hà Nội làm việc với Shark Bình

2 giờ trước 17:43 7/10/2025

0

Công an TP Hà Nội đang làm việc với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) để làm rõ các thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx.

Nu sinh vien o Da Nang bi thao tung tam ly hinh anh

Nữ sinh viên ở Đà Nẵng bị thao túng tâm lý

4 giờ trước 15:30 7/10/2025

0

Thượng tá Vương Quốc Hội, Trưởng Công an phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị ngăn chặn kịp thời một trường hợp là sinh viên bị các đối tượng thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý