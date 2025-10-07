Khởi tố nhân viên Công ty Giao hàng nhanh về tội tham ô tài sản

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Đỗ Khắc Thành (SN 1983, trú tại phường Lào Cai) về hành vi "Tham ô tài sản".

Theo điều tra, tháng 5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của Công ty cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh (gọi tắt là Công ty Giao hàng nhanh) về việc nhân viên là Đỗ Khắc Thành có dấu hiệu tội phạm "Tham ô tài sản", tổng số tiền bị thất thoát hơn 74 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành điều tra, xác minh, qua đó xác định từ ngày 23/3/2022, Đỗ Khắc Thành bắt đầu làm việc tại Công ty Giao hàng nhanh bưu cục phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (nay là phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Đối tượng Đỗ Khắc Thành.

Do trong thời gian làm việc tại Công ty Giao hàng nhanh, Thành chưa làm tốt công việc nên không nhận được khoản thu nhập nào. Đến ngày 9/5/2022, nhận được lời mời làm việc tại Campuchia với mức lương 20-30 triệu đồng, Thành quyết định nghỉ việc và nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty để sang Campuchia tìm công việc mới.

Cũng trong ngày 9/5/2022, Thành nhận được tổng số hơn 116 triệu đồng từ những người giao hàng làm việc tại bưu cục số 148, đường Hoàng Quốc Việt, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (nay là phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai).

Theo quy định của công ty Giao hàng nhanh, Thành phải nộp toàn bộ về công ty, nhưng Thành chỉ chuyển về công ty hiện 42 triệu đồng; số tiền còn lại Thành chiếm đoạt và sử dụng hết cho mục đích cá nhân.