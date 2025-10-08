Chuyển hồ sơ vụ gần 6.000 đôi giày dép 'hàng hiệu fake' sang Công an

Chi Cục QLTT Hà Nội cho biết lực lượng chức năng của đơn vị chuyển hồ sơ vụ việc gần 6.000 đôi giày dép giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Dior, Adidas, Zara... sang cơ quan công an để điều tra.

Trước đó, ngày 25/9, Đội QLTT số 4 (Chi cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Công an phường Kim Liên tiến hành kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh do bà Vũ Thị Kim Cúc làm chủ tại ngõ 12 phố Chùa Bộc (phường Kim Liên, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5.779 sản phẩm giày dép các loại mang các nhãn hiệu Hermes, Dior, Adidas, Zara, Louis Vuitton, Saint Laurent (YSL), Chanel, Prada, Gucci, MLB, Valentino… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện gần 6.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.

Đội QLTT số 4 đã liên hệ với đại diện pháp lý của các chủ sở hữu nhãn hiệu trên để phối hợp xác định hành vi vi phạm.

Kết quả xác minh cho thấy toàn bộ hàng hóa nêu trên là hàng giả mạo nhãn hiệu. Trong đó, nhiều nhất là giả nhãn hiệu Hermes (3.478 đôi dép); 620 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Dior; 310 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Zara; 304 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Saint Laurent (YSL)...

Đến ngày 3/10, Đội QLTT số 4 đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật liên quan đến vụ việc đến Công an phường Kim Liên để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Chi Cục QLTT Hà Nội cho biết thời gian tới Chi cục sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch kiểm tra định kỳ, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, đơn vị sẽ chú trọng giám sát các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, đường, sữa, thịt lợn, thuốc lá, sản phẩm phục vụ du lịch.