Đối tượng sử dụng trái phép tài sản của người khác sa lưới

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Trình (SN 1971, trú tại phường Phổ Yên) về tội "Sử dụng trái phép tài sản".

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2018 đến nay, nhiều người dân có nhu cầu vay tiền đã nhờ Nguyễn Văn Trình làm thủ tục vay ngân hàng.

Trình đã lợi dụng hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất vay ngân hàng của các công dân, tự ý tăng thêm số tiền ghi trong hợp đồng cao hơn nhiều lần so với nhu cầu vay, khi được ngân hàng giải ngân, Trình đưa cho người dân một phần nhỏ, toàn bộ số tiền còn lại đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Trình.

Cụ thể, năm 2019, ông D.V.T (trú tại phường Phổ Yên) có nhu cầu vay ngân hàng số tiền 350 triệu đồng và bà N.T.C. trú tại phường Phổ Yên có nhu cầu vay ngân hàng số tiền 250 triệu đồng để sử dụng, nên đã nhờ Trình giúp.

Trình liên hệ với cán bộ ngân hàng làm khống các giấy tờ về hoạt động kinh doanh nhằm hợp thức hồ sơ vay với mục đích kinh doanh. Quá trình làm hồ sơ vay cho đến khi giải ngân, Trình tự ý tăng số tiền vay trong hợp đồng mà không cho khách hàng biết.

Cụ thể tăng số tiền vay của ông D.V.T lên 1,59 tỷ đồng , tăng số tiền vay của bà N.T.C lên 1, 6 tỷ đồng , Trình cũng không cho ngân hàng biết nhu cầu vay của khách hàng là bao nhiêu.

Sau khi 2 khách hàng ký các thủ tục, ngân hàng giải ngân, Trình đã chuyển 250 triệu đồng cho bà N.T.C, sử dụng trái phép số tiền 1,35 tỷ đồng; còn số tiền 1,59 tỷ đồng của ông D.V.T bị Trình sử dụng trái phép toàn bộ.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận 14 công dân có đơn trình báo liên quan đến vụ án, hiện điều tra làm rõ.

Để tiếp tục mở rộng điều tra giải quyết vụ án nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị ai là bị hại trong vụ án, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên (địa chỉ: Số 148, đường 3 tháng 2, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên; liên hệ Điều tra viên Trần Văn Nguyện) để giải quyết theo quy định của pháp luật.