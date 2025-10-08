Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt đối tượng dùng chai bia tấn công người dân ở Hà Nội

  • Thứ tư, 8/10/2025 13:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cảnh sát bắt giữ người đàn ông có hành vi gây rối, dùng vỏ chai bia tấn công người dân trước cổng trường tiểu học ở Hà Nội.

Trước đó, đêm 6/10, Tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc một đối tượng có biểu hiện hung hãn, đuổi đánh người dân tại khu vực trước cổng Trường tiểu học Mai Động.

Trong lúc manh động, đối tượng đã dùng chai bia tấn công một người dân, khiến nạn nhân bị thương ở vùng mắt.

Dung chai bia, Tan cong nguoi dan anh 1

Cảnh sát khống chế đối tượng.

Ngay sau đó, cảnh sát đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng, kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại trụ sở Công an phường Tương Mai, đối tượng khai tên Triệu Trọng N. (SN 1989, quê Quảng Ninh). N. mới ra tù được 4 ngày và trước khi gây rối có sử dụng rượu, bia.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://tienphong.vn/ha-noi-bat-doi-tuong-dung-chai-bia-tan-cong-nguoi-dan-post1785098.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

Dùng chai bia Tấn công người dân Hà Nội Dùng chai bia Tấn công người dân

    Đọc tiếp

    Chong sat hai 2 me con roi nhay song tu tu hinh anh

    Chồng sát hại 2 mẹ con rồi nhảy sông tự tử

    3 giờ trước 12:32 8/10/2025

    0

    Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật về vụ án mạng xảy ra tại xã Vĩnh Chân (Phú Thọ) chiều 7/10.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý