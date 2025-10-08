Bắt đối tượng dùng chai bia tấn công người dân ở Hà Nội

Cảnh sát bắt giữ người đàn ông có hành vi gây rối, dùng vỏ chai bia tấn công người dân trước cổng trường tiểu học ở Hà Nội.

Trước đó, đêm 6/10, Tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc một đối tượng có biểu hiện hung hãn, đuổi đánh người dân tại khu vực trước cổng Trường tiểu học Mai Động.

Trong lúc manh động, đối tượng đã dùng chai bia tấn công một người dân, khiến nạn nhân bị thương ở vùng mắt.

Cảnh sát khống chế đối tượng.

Ngay sau đó, cảnh sát đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng, kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại trụ sở Công an phường Tương Mai, đối tượng khai tên Triệu Trọng N. (SN 1989, quê Quảng Ninh). N. mới ra tù được 4 ngày và trước khi gây rối có sử dụng rượu, bia.