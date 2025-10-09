Thông tin mới vụ vây bắt 2 xe đầu kéo chở nửa tấn ma túy vào Việt Nam

Để triển khai vây bắt 2 xe đầu kéo chở 500 kg ma túy từ Lào về Việt Nam, Ban chuyên án xác định 2 phương án, huy động 120 cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án.

Liên quan vụ bắt xe đầu kéo chở nửa tấn ma túy xếp chồng như gạo từ Lào vào Việt Nam, sáng 9/10, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh Chuyên án QT925.3 về tội phạm ma túy.

Theo đó, Bộ Quốc phòng quyết định khen thưởng với số tiền 85 triệu đồng cho Ban Chuyên án QT952.3 và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

2 nghi phạm người Lào cùng số tang vật là 500 kg ma túy các loại. Ảnh: Biên phòng Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thưởng nóng số tiền 35 triệu đồng cho Ban Chuyên án QT925, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị cũng có quyết định tặng bằng khen cho 2 tập thể và 12 cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, đơn vị phát hiện đường dây vận chuyển trái phép ma túy lớn từ Lào về Việt Nam nên xác lập chuyên án đấu tranh, ngăn chặn mang bí số QT925.3. Ban chuyên án xác định 2 phương án, triển khai 12 tổ công tác cùng 120 cán bộ, chiến sĩ với đầy đủ phương tiện, vũ khí để thực hiện nhiệm vụ.

Lúc 16h ngày 5/10, tại xã Dân Hóa (tỉnh Quảng Trị), lực lượng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt 2 người Lào, thu giữ 500 kg ma túy các loại và một số tang vật khác được vận chuyển trên 2 xe đầu kéo.

Được biết, từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thực hiện thành công 15 chuyên án lớn về ma túy, bắt giữ 26 người, thu giữ gần 1.000 kg ma túy các loại.