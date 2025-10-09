Nữ cán bộ ngân hàng sa lưới sau 30 năm lẩn trốn

Sau khi chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng vào năm 1995, nữ cán bộ ngân hàng tại Hà Tĩnh bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, sống chui lủi, che giấu thân phận dưới nhiều vỏ bọc khác nhau.

Ngày 9/10, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1964), tên thường gọi khác là Nguyễn Thị Thủy, trú tại xã Hương Phong, huyện Hương Khê (cũ), tỉnh Hà Tĩnh sau 30 năm lẩn trốn tại ấp Bưng Riềng, xã Phước Hòa, TP.HCM.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thị Bích Thủy nguyên là nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thạch Hà (nay là Agribank Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Trong quá trình công tác, lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao, Thủy đã lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền của Nhà nước và cá nhân, với tổng số tiền 382.250.000 đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy sau 30 năm lẩn trốn dưới vỏ bọc nữ công nhân nghèo.

Từ tháng 2/1995 đến tháng 8/1995, Thủy nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, lợi dụng quan hệ quen biết để vay tiền nhưng không có vật cầm cố, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

Sau khi sự việc bị phát hiện, Thủy bỏ trốn khỏi địa phương vào cuối năm 1995. Ngày 4/10/1995, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà (cũ) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can số 28 đối với Nguyễn Thị Bích Thủy về hành vi "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa" theo Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1985. Ngày 5/10/1995, Cơ quan CSĐT tiếp tục ban hành Quyết định truy nã số 03 đối với Thủy.

Sau khi bỏ trốn, Thủy di chuyển qua nhiều địa phương để che giấu tung tích. Ban đầu, Thủy đến TP Nha Trang (Khánh Hòa) làm nghề chế biến hải sản đông lạnh cho một cơ sở tư nhân. Đến năm 1997, Thủy tiếp tục di chuyển đến Kiên Giang, làm thuê, sinh sống và có một con gái.

Nguyễn Thị Bích Thủy tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Đến năm 2004, Thủy cùng con chuyển đến ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa, tỉnh Bình Dương (nay thuộc xã Phước Hòa, TP.HCM) tiếp tục làm thuê và thay tên đổi họ thành "Ngọc" nhằm tránh bị phát hiện.

Với sự kiên trì, quyết tâm cao của lực lượng truy nã tội phạm, cùng với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Tĩnh đã xác định được nơi ẩn náu và tiến hành bắt giữ an toàn đối tượng Nguyễn Thị Bích Thủy sau 30 năm lẩn trốn dưới vỏ bọc người lao động nghèo.