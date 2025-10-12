Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dùng súng hơi khí nén đi bắn chim, 2 người bị khởi tố

  Chủ nhật, 12/10/2025 19:23 (GMT+7)
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Hai đối tượng bị khởi tố là Đinh Bảo Chung, sinh năm 1994, và Cao Viết Lịch, sinh năm 1994, đều trú tại Thôn Trung Lĩnh, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Đinh Bảo Chung và Cao Viết Lịch (thứ 2,3 từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: Phúc Trạch.

Trước đó, vào ngày 6/10/2025, tổ công tác Công an xã Phúc Trạch phối hợp với Phòng ANĐT Công an tỉnh tổ chức tuần tra tại địa bàn thôn Kim Sơn, xã Phúc Trạch, phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra phát hiện Đinh Bảo Chung có hành vi tàng trữ trái phép súng hơi khí nén (cất giấu trong áo khoác chống nắng). Tổ công tác đã đưa những người này về trụ sở để điều tra.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Phúc Trạch.

Tại cơ quan công an, Đinh Bảo Chung và Cao Viết Lịch đều thừa nhận hành vi tàng trữ vũ khí trái phép và khai nhận: Buổi sáng ngày 6/10/2025, cả 2 rủ nhau mang 1 khẩu súng (dạng súng hơi khí nén) đi săn bắn chim và bị lực lượng công an phát hiện trên đường đi.

Về nguồn gốc khẩu súng, Chung khai đặt các linh kiện trên mạng về tự lắp ráp để sử dụng săn bắn chim.

Căn cứ kết quả giám định, xác định khẩu súng đã thu giữ của Chung và Lịch là súng nén hơi, thuộc “Danh mục vũ khí quân dụng”, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV

