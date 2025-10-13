Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt giám đốc cơ sở chăm sóc sức khỏe vì thổi phồng thực phẩm chức năng

  • Thứ hai, 13/10/2025 06:28 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố vụ án hình sự lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty TNHH chăm sóc sức khỏe An Nhiên, có cơ sở kinh doanh tại địa chỉ: 36 Nguyễn Công Trứ, phường Nam Định.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trung (SN 1987, trú tại: 2F/30/415 Ngô Gia Tự, phường Hải An, TP Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH chăm sóc sức khỏe An Nhiên, về tội lừa dối khách hàng.

Ngày 27/9/2024, Trung thành lập Công ty TNHH chăm sóc sức khỏe Việt An Nhiên, địa chỉ: 2F/30/415 Ngô Gia Tự, phường Hải An, TP Hải Phòng theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hải Phòng cấp, mã số doanh nghiệp 0202257495.

suc khoe An Nhien, Cong ty An Nhien, Giam doc An Nhien, Nguyen Thanh Trung anh 1

Nguyễn Thanh Trung và Công ty TNHH chăm sóc sức khỏe An Nhiên.

Đến tháng 5/2025, Nguyễn Thanh Trung mở cơ sở kinh doanh tại 36 Nguyễn Công Trứ, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Mã số địa điểm ký kinh doanh là 00004. Quá trình hoạt động, ngoài khu vực Nam Định, Nguyễn Thanh Trung còn mở nhiều cơ sở kinh doanh tại các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên và TP Hà Nội.

Khi khách hàng đến sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Nguyễn Thanh Trung đã chỉ đạo nhân viên tư vấn, quảng cáo sai sự thật, thổi phồng tác dụng của các loại thực phẩm chức năng rồi chào mời, câu dẫn khách hàng mua các loại thực phẩm chức năng với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thật của sản phẩm.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định Công ty TNHH chăm sóc sức khỏe An Nhiên có hơn 2.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Từ ngày 22/5/2025 đến ngày 18/8/2025, Công ty TNHH chăm sóc sức khỏe An Nhiên đã bán các gói sản phẩm là thực phẩm chức năng cho 2359 khách hàng.

suc khoe An Nhien, Cong ty An Nhien, Giam doc An Nhien, Nguyen Thanh Trung anh 2

Một số sản phẩm thực phẩm chức năng được các đối tượng thổi phồng thành thuốc chữa bệnh.

Riêng tháng 7/2025, Công ty đã bán các gói sản phẩm cho 856 khách hàng, thu lợi bất chính số tiền hơn 404 triệu đồng. Ước tính từ tháng 9/2024 đến nay, Công ty TNHH chăm sóc sức khoẻ An Nhiên đã thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị ai là bị hại trong vụ án, bị lừa theo phương thức thủ đoạn như trên hãy đến Văn phòng Cơ quan CSĐT trình báo để phục vụ công tác điều tra hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Trần Tuấn Anh.

