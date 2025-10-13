Bắt tạm giam 6 đối tượng điều khiển xe máy gây rối trật tự công cộng

Nhóm đối tượng điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường. Không dừng lại ở đó, nhóm này còn phát trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội để thu hút người xem.

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng gồm Nguyễn Đức Hiếu (2006); Nguyễn Tiến Đạt (2007); Nguyễn Trung Đức (2006); Lại Đức Chinh (2007) cùng trú tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên; Bùi Văn Cường (2007) trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên và Lò Tiến Đại (2007) trú tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Nhóm đối tượng trong vụ việc.

Qua công tác đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận vào tối 18/7, trong quá trình tụ tập điều khiển phương tiện môtô đến Quảng trường Thái Bình chơi đã rủ nhau điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, bốc đầu trên đường Võ Nguyên Giáp để thể hiện với người đi đường; đồng thời sử dụng điện thoại quay phát trực tiếp trên ứng dụng Tiktok với mục đích cho người xem tương tác.

Sau khi đạt 250 người xem trực tiếp cùng thời điểm, nhóm tiếp tục bàn bạc nếu đủ 700 người xem thì 1 trong số các đối tượng sẽ điều khiển xe mô tô thực hiện động tác "đá gầm" (nghĩa là chống chân giữa của xe quẹt xuống mặt đường phát ra tia lửa). Tuy nhiên khi lượt tương tác đang tiếp tục tăng từ 250 người xem lên, thì ứng dụng TikTok đã không cho phép tiếp tục phát sóng trực tiếp vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình là gây nguy hiểm cho người đi đường, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn. Đáng chú ý, trong nhóm này có 2 đối tượng đang hưởng án treo cũng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" bị Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình (cũ) xét xử năm 2024.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.