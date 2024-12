Cơn sốt phía sau bộ phim 'Khi điện thoại đổ chuông'

Giống như các bộ phim Hàn Quốc ăn khách khác, "Khi điện thoại đổ chuông" cũng đang tạo ra cơn sốt cho tiểu thuyết và webtoon gốc, theo The Korea Herald.

Phim "Khi điện thoại đổ chuông" gây sốt ở nhiều nước. Ảnh: MBC.

Mức độ nổi tiếng ngày càng tăng của bộ phim truyền hình When the Phone Rings (tên tiếng Việt: Khi điện thoại đổ chuông) đã dẫn đến sự quan tâm mạnh mẽ đối với tiểu thuyết gốc trên web (web novel) lấy cảm hứng từ bộ phim này và bộ truyện tranh trên web (webtoon) được sản xuất cùng thời điểm.

Theo Kakao Entertainment, tiểu thuyết trực tuyến cùng tên trên Kakao Page đã chứng kiến ​​doanh số tăng 14,6 lần và lượt xem tăng gấp 5 lần sau khi bộ phim được công chiếu. Dữ liệu so sánh các số liệu 14 ngày trước khi bộ phim được công chiếu (từ ngày 8 đến ngày 21/11) và 14 ngày sau đó (từ ngày 22/11 đến ngày 5/12).

Webtoon được tạo ra cùng lúc với bộ phim và ra mắt trước, cũng chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể, với doanh thu tăng 6,9 lần và lượt xem tăng 3,6 lần.

Tiểu thuyết gốc trên web thường trở nên phổ biến trở lại sau khi được chuyển thể thành phim, như có thể thấy trong các tác phẩm ăn khách như Lovely Runner và Reborn Rich.

Khi điện thoại đổ chuông cũng đạt thành tích tốt ở thị trường quốc tế khi đứng thứ hai trong danh sách 10 chương trình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix vào tuần trước.

Tiểu thuyết và webtoon của "Khi điện thoại đổ chuông" được chú ý trên mạng. Ảnh: MBC, Kakao Entertainment.

Bộ phim lãng mạn này kể về nhân vật Baek Sa-eon (do diễn viên Yoo Yeon-seok thủ vai), một chính trị gia đang lên, và người vợ giàu có của anh, Hong Hee-joo (do diễn viên Chae Soo-bin thủ vai), người bị mất giọng nói và phải sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.

Sau khi bước vào cuộc hôn nhân sắp đặt, cả hai hầu như không có sự tương tác trong ba năm. Nhưng một cuộc gọi điện thoại đe dọa đã gây ra chuỗi sự kiện khiến họ phải đối mặt với những sự thật và cảm xúc bản thân che giấu.

6/12 tập phim đã được phát hành cho đến nay. Bộ phim được phát sóng trên kênh truyền hình MBC vào thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, và cũng có sẵn trên các nền tảng phát trực tuyến Wavve và Netflix.

"Khi viết câu chuyện, tôi muốn khắc họa một cặp đôi trong cuộc hôn nhân sắp đặt, những người không bao giờ thực sự chia sẻ suy nghĩ sâu kín nhất của mình, chỉ truyền đạt lời nói của người khác. Nhưng trải qua những hoàn cảnh khắc nghiệt, họ nhận ra những cảm xúc ẩn giấu của mình dành cho nhau. Khía cạnh này đã được miêu tả rất hấp dẫn trong bộ phim", Geoneomulnyeo, tác giả của tiểu thuyết gốc trên web, cho biết.