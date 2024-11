Con trai út Donald Trump gây chú ý khi xuất hiện cùng bố

Ngày 4/9, Barron Trump chính thức trở thành sinh viên Đại học New York, theo New York Post. Anh được mật vụ hộ tống khi bước vào khuôn viên trường ở trung tâm Manhattan. Trước đó, trả lời Daily Mail, Donald Trump cho biết Barron sẽ theo học trường Kinh doanh Stern của Đại học New York, một trong những trường kinh doanh hàng đầu nước Mỹ. “Barron là đứa trẻ rất có năng lực, nhưng không còn nhỏ nữa rồi. Cậu bé đã chuyển sang giai đoạn mới của cuộc đời và đang làm rất tốt”, ông nói. Ảnh: Fox News.