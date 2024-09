Công an Bình Dương thông tin vụ sát hại một người nước ngoài

Công an tỉnh Bình Dương thực hiện lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với nghi phạm trong vụ người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) bị sát hại.

Chiếc xe ô tô bị móp và nghi phạm (ảnh nhỏ).

Chiều 4/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Hồ Tiền Phong (SN 2001, quê tỉnh Bạc Liêu) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, chiều 3/9, Phong bị cha của mình đánh vì ăn nhậu. Do bực tức, Phong từ trong dãy trọ chạy ra đường D19 (phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) tự lao người vào xe ô tô của ông L.W.F. (SN 1960, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) đang đậu bên đường làm móp cửa xe.

Lúc này hai bên xảy ra mâu thuẫn, ông L.W.F lấy cây gậy golf đánh vào lưng Phong. Sau đó, Phong chạy về phòng trọ lấy một cây kéo bằng kim loại quay lại đâm ông L.W.F khiến nạn nhân gục ngã.

Phát hiện vụ việc, người dân đã căn ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, ông L.W.F. đã tử vong trước khi vào viện.

Nhận được tin báo, tổ tuần tra vũ trang của Công an phường An Phú đã đến hiện trường, bắt giữ đối tượng Hồ Tiền Phong cùng tang vật gây án.

Vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.