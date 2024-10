Công an Đà Nẵng liên tiếp khám phá 7 vụ ma túy

Khởi tố vụ án sản xuất sản phẩm giả mạo nhãn hiệu

Đội QLTT số 5 Cục QLTT Thái Bình chuyển hồ sơ vụ việc Công ty may xuất khẩu T.V có địa chỉ trụ sở tại huyện Kiến Xương sản xuất hàng giả mạo nhãn hiệu THE NORTH FACE sang cơ quan công an.