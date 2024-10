Khởi tố vụ án sản xuất sản phẩm giả mạo nhãn hiệu

Đội QLTT số 5 Cục QLTT Thái Bình chuyển hồ sơ vụ việc Công ty may xuất khẩu T.V có địa chỉ trụ sở tại huyện Kiến Xương sản xuất hàng giả mạo nhãn hiệu THE NORTH FACE sang cơ quan công an.

Theo Tổng cục QLTT, ngày 14/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Công ty TNHH may xuất khẩu T.V có địa chỉ trụ sở chính tại huyện Kiến Xương.

Trước đó, vào ngày 20/9 và ngày 21/9, Đội QLTT số 5 phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra xưởng may T.V thuộc Công ty TNHH may xuất khẩu T.V, địa chỉ tại xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình và khám kho hàng của Công ty TNHH may xuất khẩu T.V.

Kết quả kiểm tra và khám kho hàng phát hiện: Tại xưởng may và kho hàng của Công ty TNHH may xuất khẩu T.V đang cất giữ 2.180 đơn vị sản phẩm quần áo mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu “THE NORTH FACE và hình” đang được bảo hộ tại Việt Nam, trong đó có 1.230 chiếc áo khoác cùng chủng loại và 950 chiếc quần nối ống cùng chủng loại.

Khám kho hàng sản xuất sản phẩm giả mạo nhãn hiệu THE NORTH FACE.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra phát hiện tại xưởng may của công ty đang cất giữ 639 chiếc tem rời bằng bìa giấy; 2,2 kg dây đeo kéo khóa màu đen mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu “THE NORTH FACE và hình” đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Bà N.T.H.V, Giám đốc Công ty, khai nhận đã thực hiện việc mua nguyên vật liệu, tem rời bằng giấy, dây kéo khóa màu đen trôi nổi ngoài thị trường, sau đó thuê người thêu dấu hiệu THE NORTH FACE trên áo để sản xuất.

Bà N.T.H.V không cung cấp được hóa đơn, chứng từ hay bất cứ tài liệu gì kèm theo để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa nêu trên. Đội QLTT số 5 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa, nguyên liệu trên để xác minh làm rõ hành vi vi phạm.

Ngày 27/9, căn cứ văn bản trả lời của Công ty luật TNHH Quốc tế BMVN là đại diện chủ thể quyền của nhãn hiệu “THE NORTH FACE”, Đội QLTT số 5 đã xác định Công ty TNHH may xuất khẩu T.V do bà N.T.H.V, là Giám đốc công ty có hành vi vi phạm: Sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Cùng ngày, Hội đồng xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính của Đội QLTT số 5 đã họp, xác định tổng trị giá của lô hàng hóa vi phạm là 650,13 triệu đồng. Đối chiếu với Điều 226, Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật sửa đổi Bộ luật hình sự năm 2017 thì vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm, ngày 30/9, Đội QLTT số 5 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc và tang vật vi phạm đến Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình để xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Ngày 14/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành quyết định khởi tố vụ án số 98/QĐ-CSĐT, quyết định khởi tố bị can số 282/QĐ-CSĐT đối với bị can N.T.H.V về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.