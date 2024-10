Công an điều tra 'bác sĩ' tốt nghiệp ngành văn hóa đi khám bệnh

Nhóm liên quan vụ cháy karaoke làm 32 người tử vong sắp hầu tòa

0

Phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) khiến 32 người tử vong tại Bình Dương dự kiến diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10.