Công an giải cứu 4 sinh viên tại Lâm Đồng bị 'bắt cóc online'

Công an tỉnh Lâm Đồng giải cứu 4 sinh viên bị các đối tượng khống chế, thao túng tâm lý và "bắt cóc online", gây sức ép yêu cầu gia đình các nạn nhân chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch.

Gần đây nhất, trưa 10/10, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo của ông L.X.T (trú phường Xuân Hương - Đà Lạt) về việc con trai là anh L.X.G.B (SN 2007, tân sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt) bị một nhóm người gọi điện đe dọa, yêu cầu thực hiện các giao dịch chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp.

Các đối tượng đã khống chế online, yêu cầu nạn nhân phải thuê phòng riêng tại một nhà nghỉ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Lang Biang - Đà Lạt để "phối hợp điều tra". Lý do đưa ra là không để người khác biết dẫn tới bị lộ lọt thông tin vụ án cơ quan chức năng đang điều tra.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các phòng chức năng khẩn trương triển khai biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh, làm rõ, giải cứu nạn nhân khỏi sự khống chế của kẻ lừa đảo.

Nhóm sinh viên bị kẻ xấu "bắt cóc online" nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng Công an đã xác định được vị trí anh B đang bị khống chế, kịp thời giải cứu khỏi các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ngăn chặn được hành vi chuyển tiền cho nhóm đối tượng.

Làm việc với cơ quan Công an, anh B cho biết, sáng cùng ngày, anh đến phòng trọ của hai người bạn là P và K (cùng là sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt) chơi. Lúc bước vào phòng, anh thấy bạn đang nói chuyện qua video với một người đàn ông tự xưng là Công an TP Hà Nội qua ứng dụng "Zoom".

Thái độ người đàn ông mặc sắc phục Công an chất vấn 2 người bạn của anh B rất gay gắt. Ít phút sau, anh B lập tức bị người này "chụp mũ" là "đồng bọn" của P và K. Đối tượng này cáo buộc nhóm sinh viên trên "liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán ma túy xuyên quốc gia" mà Công an TP Hà Nội đang điều tra.

Kẻ giả danh Công an yêu cầu anh B cung cấp thông tin cá nhân, tải ứng dụng "Zoom camera" để hợp tác điều tra. Sau khi tải ứng dụng, có một người đàn ông gọi điện qua ứng dụng này cho anh B giới thiệu là Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội. Người này thông báo hiện Công an Hà Nội điều tra về một nhóm đối tượng có hành vi rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy, nghi vấn anh B là người đã cung cấp thông tin cho nhóm đối tượng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Tất nhiên, cũng như 2 người bạn là P và K, anh B phủ nhận những cáo buộc trên. Lúc này, đối tượng yêu cầu các nạn nhân phải tách ra 3 nơi khác nhau, làm theo hướng dẫn của chúng để "chứng minh trong sạch". Sau đó, người này gửi một số hình ảnh có liên quan cho anh B, yêu cầu anh B phải lập tức ra ngoài thuê phòng nghỉ ở một mình và không được tiết lộ sự việc cho bất cứ ai nhằm đảm bảo công tác bí mật của vụ án Công an đang điều tra.

Đối tượng lừa đảo giả danh Công an yêu cầu anh B phải nộp vào tài khoản do chúng cung cấp 150 triệu đồng để "chứng minh sự trong sạch" với lời hứa, sau khi xem xét toàn diện vụ việc, nếu anh B không liên quan tới vụ án số tiền trên sẽ được chuyển trả trở lại cho nạn nhân. Khi anh B liên hệ cầu cứu gia đình chuyển tiền theo yêu cầu của chúng, nghi ngờ con mình bị lừa đảo, gia đình đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Từ lời khai của anh B, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng phát hiện và giải cứu hai sinh viên còn lại (anh P và K) đang bị các đối tượng lừa đảo khống chế online tại các cơ sở lưu trú trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Trần Khánh Dư (phường Lâm Viên - Đà Lạt), kịp thời ngăn chặn hành vi chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng lừa đảo.

Trước đó, chiều 5/10 vừa qua, gia đình bà Lê Thị Hường (trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt) cũng nhận được cầu cứu của con gái là chị L.T.M.N (sinh viên Khoa Toán tin K49, Trường Đại học Đà Lạt), khẩn thiết yêu cầu cha mẹ chuyển hơn 100 triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng lừa đảo giả danh Công an cung cấp để “chứng minh sự trong sạch”. Sau giây phút bàng hoàng, chị Hường đã bình tĩnh, trình báo sự việc tới Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt.

Lãnh đạo Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai đồng bộ các biện pháp, xác định được vị trí chị N đang bị các đối tượng khống chế online qua ứng dụng Zoom camera tại một khách sạn trên địa bàn.

Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an, không chỉ tìm thấy con gái đang trong tình trạng hoảng loạn vì bị nhóm đối tượng lừa đảo khống chế, giám sát và đe dọa, gia đình chị Lê Thị Hường còn tránh được một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của kẻ xấu.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, "bắt cóc online" là một thủ đoạn lừa đảo ứng dụng công nghệ cao đang diễn biến phức tạp trên toàn quốc. Người dân tuyệt đối không tin tưởng, làm theo hướng dẫn của các cuộc gọi, tin nhắn video tự xưng là cơ quan Công an hoặc cơ quan tư pháp. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai. Khi nhận được các yêu cầu "xác minh", "hợp tác điều tra" cần liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.