Công an giữ ca sĩ Chi Dân vì nghi vấn liên quan đến ma túy

Bắt một giám đốc công ty xây dựng tại tỉnh Bắc Giang

Phòng CSKT Công an Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cao (SN 1962, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 767) cùng 2 thuộc cấp.